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РИА Наука
2020-02-11T09:09+0300
https://ria.ru/20200211/1564525284.html
Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
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РИА Новости

Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию

03:05 11.02.2020 (обновлено: 09:09 11.02.2020)
18178
© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В пресс-службе группы S7, которой принадлежит комплекс, отказались от комментариев.
Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук рассказал агентству, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта.
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока.
Перебазирование самой платформы и сборочно-командного судна было намечено на 2020 год.
По словам гендиректора Славянского судоремонтного завода, заключенный с S7 договор сроком на один год предусматривает ремонт платформы и ее стоянку до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.
Плавучий космодром Морской старт
9 октября 2019, 08:20
Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
Вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге в 2016-м проект продали группе компаний S7, которая намеревалась восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".
В апреле 2018 года S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
Последний, 36-й по счету, пуск был произведен с "Морского старта" в 2014 году. После этого плавучий космодром законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений.
Плавучий космодром Морской старт
5 декабря 2019, 14:03Хочу стать космонавтом
Космодром "Морской старт" будет базироваться вблизи Северной Кореи
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Обсудить 17
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаМорской старт (космодром)РоссияСША
Популярные комментарии
Что происходит? Попробую объяснить по простому. Итак, платформу вместе со всеми патентами и "мозгами", а так же с пусковым командным кораблем продали за 150 миллионов долларов (тогда как ее стоимость не менее миллиарда). Это та самая группа компаний, у которой самолеты разваливаются и по сто раз в год меняются рейсы в города. Далее. Компания купила платформу 2 года назад и на ней никто ничего не делал. Проще говоря - она гнила. Теперь ее отбуксируют к Владивостоку и запросят с государства помощи (БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ!!) для восстановления стартовой площадки, упирая на то, что будут потом производить запуски госзаказов. Но платформа-то в частных руках! А частнику что важнее - государство или собственная прибыль?
11 февраля, 04:54
Михаил Глушко
1810017
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