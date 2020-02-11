Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Перебазирование плавучего космодрома " Перебазирование плавучего космодрома " Морской старт " из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В пресс-службе группы S7, которой принадлежит комплекс, отказались от комментариев.

Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук рассказал агентству, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта.

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока.

Перебазирование самой платформы и сборочно-командного судна было намечено на 2020 год.

По словам гендиректора Славянского судоремонтного завода, заключенный с S7 договор сроком на один год предусматривает ремонт платформы и ее стоянку до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.

Вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге в 2016-м проект продали группе компаний S7, которая намеревалась восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".

В апреле 2018 года S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.