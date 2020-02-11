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Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
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РИА Новости

Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа

02:41 11.02.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Гособвинение запросило от 7 лет и трех месяцев до 9 лет тюрьмы для экс-советника президента США Дональда Трампа - Роджера Стоуна, следует из документов, опубликованных во вторник в базе суда.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.
Как ожидается, приговор Стоуну будет вынесен на следующей неделе.
Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.
В ходе процесса Стоун конфликтовал с судом, ему было запрещено выступать в СМИ и соцсетях.
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