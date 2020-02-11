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В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
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РИА Новости

В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса

02:14 11.02.2020 (обновлено: 04:42 11.02.2020)
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© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 11 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Полиция в Риме задержала одного из подростков, которые преследовали и оскорбляли группу китайцев на улице, обвиняя их в распространении коронавируса.
Инцидент, произошедший в воскресенье вечером в столичном районе Тусколано, был снят на видео очевидцем. В настоящее время этот ролик широко распространился в социальных сетях.
"Это вы принесли сюда коронавирус! Убирайтесь отсюда!" - кричали подростки, поливая выходцев из Китая грубой бранью. Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы за азиатов активно не вступились прохожие. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали 15-летнего хулигана с разбитой стеклянной бутылкой в руке. Двое его приятелей скрылись с места происшествия.
Выходцы из Китая не стали подавать заявления в полицию, однако против задержанного подростка все равно официально выдвинуты обвинения в оскорблениях и угрозах с отягчающими обстоятельствами, поскольку подвергшаяся нападкам беременная девушка почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.
Инцидент в Тусколано возмутил многих жителей итальянской столицы, которые делятся своими чувствами в соцсетях. "Это постыдно. Твердо осуждаю происшедшее: подобные эпизоды являются плодом невежества и расизма", - написала мэр Рима Вирджиния Раджи в Twitter.
Юридический представитель китайской общины Рима Янг Диши выразил недоумение в связи с происшедшим. "Мы изумлены, потому что римляне всегда проявляли гостеприимство по отношению к китайским гражданам. Надеемся, что подобных случаев больше не будет", - заявил он.
Слухи о нападках на китайцев в связи с распространением коронавируса ранее несколько раз появлялись в Италии, однако все они не подтвердились.
В конце января в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух китайских туристов, которые сейчас проходят лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Первый случай заражения итальянца коронавирусом 2019-nCoV был установлен в этом лечебном учреждении 6 февраля у одного из граждан, вывезенных на родину из китайского города Уханя. Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении в стране на полгода режима чрезвычайного положения. Было также решено прекратить авиасообщение с Китаем за исключением грузовых рейсов.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
8100255
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Распространение нового коронавирусаРимКитайИталияВ мире
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