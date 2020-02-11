В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса

РИМ, 11 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Полиция в Полиция в Риме задержала одного из подростков, которые преследовали и оскорбляли группу китайцев на улице, обвиняя их в распространении коронавируса

Инцидент, произошедший в воскресенье вечером в столичном районе Тусколано, был снят на видео очевидцем. В настоящее время этот ролик широко распространился в социальных сетях.

"Это вы принесли сюда коронавирус! Убирайтесь отсюда!" - кричали подростки, поливая выходцев из Китая грубой бранью. Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы за азиатов активно не вступились прохожие. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали 15-летнего хулигана с разбитой стеклянной бутылкой в руке. Двое его приятелей скрылись с места происшествия.

Выходцы из Китая не стали подавать заявления в полицию, однако против задержанного подростка все равно официально выдвинуты обвинения в оскорблениях и угрозах с отягчающими обстоятельствами, поскольку подвергшаяся нападкам беременная девушка почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.

Инцидент в Тусколано возмутил многих жителей итальянской столицы, которые делятся своими чувствами в соцсетях. "Это постыдно. Твердо осуждаю происшедшее: подобные эпизоды являются плодом невежества и расизма", - написала мэр Рима Вирджиния Раджи в Twitter

Юридический представитель китайской общины Рима Янг Диши выразил недоумение в связи с происшедшим. "Мы изумлены, потому что римляне всегда проявляли гостеприимство по отношению к китайским гражданам. Надеемся, что подобных случаев больше не будет", - заявил он.

Слухи о нападках на китайцев в связи с распространением коронавируса ранее несколько раз появлялись в Италии, однако все они не подтвердились.