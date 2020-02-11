Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка

Решетилова опубликовала фотографию, на которой запечатлены металлические рейки, которые украинские военные "любовно собрали, чтобы отвезти домой".

По словам журналистки, военнослужащие также срезали крыши с гаражей, "аккуратно" вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.

"Все это повезут с собой. Хозяева", - отметила она. При этом Решетилова указала, что офицеры бригады находятся в курсе происходящего.

"Шестой год смотрю на это, и опускаются руки", – заключила волонтерка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.