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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
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РИА Новости

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

02:13 11.02.2020 (обновлено: 02:15 11.02.2020)
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Решетилова опубликовала фотографию, на которой запечатлены металлические рейки, которые украинские военные "любовно собрали, чтобы отвезти домой".
По словам журналистки, военнослужащие также срезали крыши с гаражей, "аккуратно" вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.
"Все это повезут с собой. Хозяева", - отметила она. При этом Решетилова указала, что офицеры бригады находятся в курсе происходящего.
"Шестой год смотрю на это, и опускаются руки", – заключила волонтерка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в ВСУ за последние годы резко вырос уровень преступности. Так, с апреля 2014 по конец 2018 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи военнослужащих, то есть около четверти всего состава украинской армии.
Военнослужащие Народной милиции ДНР
Вчера, 15:13
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ДонбассВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Оккупанты! Немцы, давеча, также делали.
11 февраля, 03:30
VPVassya Pupkind
5302002
Удивительно другое почему населениюРФ совершенно не интересно знать сколько ихсограждан полегло на Донбассе? Как вариант - плевать.
11 февраля, 05:29
Alex Kharko
1001449
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