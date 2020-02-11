Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, американские ограничительные меры против других стран, таких как и Иран и Венесуэла, способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти, указывает издание.

Газета приводит данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Шатов, согласно которым Россия в октябре прошлого года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США после Канады, обойдя Мексику. При этом ноябрьский уровень поставок нефтепродуктов установил исторический рекорд, превысив прошлогодний уровень в два с половиной раза и составив 19,2 миллиона баррелей, отмечает Die Welt.