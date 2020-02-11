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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
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РИА Новости

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

02:02 11.02.2020
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© РИА Новости / Всеволод ТарасевичНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, американские ограничительные меры против других стран, таких как и Иран и Венесуэла, способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти, указывает издание.
Газета приводит данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Шатов, согласно которым Россия в октябре прошлого года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США после Канады, обойдя Мексику. При этом ноябрьский уровень поставок нефтепродуктов установил исторический рекорд, превысив прошлогодний уровень в два с половиной раза и составив 19,2 миллиона баррелей, отмечает Die Welt.
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Зарубежные поставки российских нефтяных предприятий, отмечает издание, выросли не только в США, но и в Европу. По данным российской таможенной службы, экспорт нефти за первые 11 месяцев прошлого года прибавил 3,8 процента.
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РоссияСШАЭкономика
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