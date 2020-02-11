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Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
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РИА Новости

Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США

01:49 11.02.2020 (обновлено: 01:50 11.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 11 фев - РИА Новости. Венесуэла обратится в международные инстанции в связи с санкциями США в отношении авиакомпании Conviasa, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Минфин США 7 февраля сообщил о внесении в санкционный список компании Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos, также известной как Conviasa, и 40 самолетов этой компании.

"Мы немедленно подадим жалобу против правительства США в связи с ущербом, который они намерены нанести компании Conviasa, Венесуэла будет искать справедливости в международных судах", - сообщил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Он также возложил ответственность за введённые санкции на лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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