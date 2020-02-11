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Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
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РИА Новости

Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров

01:38 11.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Венесуэльская авиакомпания Conviasa заявила, что исполнит обязательства перед 6313 пассажирами, которые приобрели билеты на международные направления, несмотря на санкции минфина США.
"Шесть тысяч триста тринадцать пассажиров, которые приобрели билеты на международные рейсы в феврале, могут путешествовать в указанные даты и с заявленной периодичностью без каких-либо задержек", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.
Государственная авиакомпания напомнила, что несмотря на блокаду, наложенную правительством США в 2018 году, она успешно функционировала и запускала новые направления полётов.
Минфин США 7 февраля сообщил о внесении в санкционный список компании Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos, также известной как Conviasa, и 40 самолетов этой компании.
Госсекретарь Майк Помпео обвинил авиакомпанию в том, что она перевозит президента страны Николаса Мадуро, и отметил, что это давление должно склонить Мадуро "к серьезным переговорам".
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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