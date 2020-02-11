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2020-02-11T01:33+0300
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Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
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РИА Новости

Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

01:33 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию. Соответствующий пост певица разместила в Instagram.
Ранее Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась. Сама Успенская отвергла все обвинения и выразила мнение, что душевное состояние дочери "пошатнулось".
"Еще раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!" – написала Успенская.
Плаксина — единственный ребенок певицы. Она родилась в четвертом браке Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным, который живет в США.
Певица Любовь Успенская
Вчера, 04:35Культура
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КультураТатьяна ПлаксинаШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяРоссия
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