Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию. Соответствующий пост певица разместила в Instagram.
Ранее Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась. Сама Успенская отвергла все обвинения и выразила мнение, что душевное состояние дочери "пошатнулось".
"Еще раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!" – написала Успенская.
Плаксина — единственный ребенок певицы. Она родилась в четвертом браке Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным, который живет в США.