Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

Ранее Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась. Сама Успенская отвергла все обвинения и выразила мнение, что душевное состояние дочери "пошатнулось".

"Еще раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!" – написала Успенская.