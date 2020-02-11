Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны

"За террористической атакой стоят правые силы под руководством (президента США - ред.) Дональда Трампа и (президента Колумбии - ред.) Ивана Дуке и предатель родины Хуан Гуаидо", - заявил Мадуро в ходе встречи с участниками антиимпериалистического марша, которые протестуют против недавних санкций в отношении государственной авиакомпании Coviasa.

В воскресенье стало известно о взрывах на складе телекоммуникационного оборудования и его полном уничтожении. Компании Cantv и Movilnet подтвердили факт утраты оборудования, а также свои обязательства по обеспечению телекоммуникаций на территории страны.