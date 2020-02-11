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Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
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РИА Новости

Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны

01:31 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что США и Колумбия стоят за субботней атакой на склад оборудования телекоммуникационных компаний Cantv и Movilnet в штате Карабобо, в результате чего были полностью утрачены стратегические резервные системы оборудования.
"За террористической атакой стоят правые силы под руководством (президента США - ред.) Дональда Трампа и (президента Колумбии - ред.) Ивана Дуке и предатель родины Хуан Гуаидо", - заявил Мадуро в ходе встречи с участниками антиимпериалистического марша, которые протестуют против недавних санкций в отношении государственной авиакомпании Coviasa.
Президент Мадуро также сообщил о решении правительства компенсировать ущерб пострадавшим компаниям.
В воскресенье стало известно о взрывах на складе телекоммуникационного оборудования и его полном уничтожении. Компании Cantv и Movilnet подтвердили факт утраты оборудования, а также свои обязательства по обеспечению телекоммуникаций на территории страны.
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КарабобоНиколас МадуроВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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