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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

01:28 11.02.2020 (обновлено: 08:42 11.02.2020)
130300
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об использовании материнского капитала, говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Документ подготовлен в соответствии с поручениями Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.
В частности, предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодная индексация. Деньги предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января текущего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616617 рублей.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента должны быть воплощены как можно быстрее.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
27 января, 18:05
Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала
"Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет", — подчеркнул он.
Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Турчаком и главой фракции "Единой России" в Госдуме Сергеем Неверовым обсудил совместную работу над законопроектом.

Инициативы президента

В послании Федеральному собранию Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
24 января, 13:08
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1502370654
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Материнский капиталГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все равно за Единую Россию никто голосовать не будет.
11 февраля, 02:13
Кот на дереве
62900151
Коммунизм
11 февраля, 05:16
Dmitry Ivanov
24611831
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