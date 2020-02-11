В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Документ подготовлен в соответствии с поручениями Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.

В частности, предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодная индексация. Деньги предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января текущего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616617 рублей.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента должны быть воплощены как можно быстрее.

"Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет", — подчеркнул он.

Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Турчаком и главой фракции "Единой России" в Госдуме Сергеем Неверовым обсудил совместную работу над законопроектом.

Инициативы президента

В послании Федеральному собранию Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.