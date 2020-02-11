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Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек
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РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек

01:16 11.02.2020 (обновлено: 01:25 11.02.2020)
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц в китайской провинции Хубэй после заражения коронавирусом, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В заявлении говорится, что всего из больниц были выписаны 2222 пациента, за последние сутки - 427 новых случая. При этом число всех случаев заражения новым типом коронавируса в провинции составило 31 728.
За сутки в провинции были зафиксированы 2097 новых случаев заражения, из которых 1552 - в городе Ухань, ставшем центром распространения коронавируса. По данным медиков, общее число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 974.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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