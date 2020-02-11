Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц в китайской провинции Более 2,2 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц в китайской провинции Хубэй после заражения коронавирусом , сообщает региональный комитет здравоохранения.

В заявлении говорится, что всего из больниц были выписаны 2222 пациента, за последние сутки - 427 новых случая. При этом число всех случаев заражения новым типом коронавируса в провинции составило 31 728.

За сутки в провинции были зафиксированы 2097 новых случаев заражения, из которых 1552 - в городе Ухань, ставшем центром распространения коронавируса. По данным медиков, общее число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 974.