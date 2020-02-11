Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе выросло до 2222 человек

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц в китайской провинции Хубэй после заражения коронавирусом, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В заявлении говорится, что всего из больниц были выписаны 2222 пациента, за последние сутки - 427 новых случая. При этом число всех случаев заражения новым типом коронавируса в провинции составило 31 728.
За сутки в провинции были зафиксированы 2097 новых случаев заражения, из которых 1552 - в городе Ухань, ставшем центром распространения коронавируса. По данным медиков, общее число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 974.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса