Глава Сальвадора и армия требуют у парламента утвердить крупный заем

МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Президент Сальвадора Президент Сальвадора Найиб Букеле , который накануне в сопровождении спецназа прибыл в парламент и потребовал утвердить правительственный заём, обвинил депутатов в финансировании преступников и блокировке средств на поддержание безопасности в стране.

"Финансируют преступников и при этом блокируют средства для нашей полиции и наших солдат, а также для защиты сальвадорцев", - написал Букеле в Twitter

Сессия законодательной ассамблеи, в которой в понедельник для обсуждения способов обслуживания правительственного займа принимали участие руководители местных банков, началась в закрытом режиме, но была отложена на неопределенный срок.

Конфликт законодательной и исполнительной властей разгорелся вокруг займа размером 109 миллионов долларов, который правительство получило в октябре 2019 года на приобретение корабля, вертолетов и установку систем видеонаблюдения, в Центральноамериканском банке экономической интеграции CABEI, и теперь должно ратифицировать в парламенте страны.

Депутаты в частности поставили под вопрос процесс выбор подрядчика для установки систем видеонаблюдения после того, как мексиканская профильная компания, известная скандалами с завышенными ценами и неисправным оборудованием, организовала деловой визит в Мексику высокопоставленным чиновникам из Сальвадора.

Президент ранее потребовал созвать внеочередную сессию законодательного органа 9 февраля для голосования по этому кредиту, после чего на встрече со сторонниками призвал народ к восстанию, сославшись на необходимость восстановления конституционного порядка, предусмотренного конституцией.

Министр обороны Сальвадора Рене Мерино в субботу публично от имени вооруженных сил подтвердил клятву верности президенту Букеле "перед всеми угрозами, даже ценой собственных жизней", а также то, что армия ожидает его приказов.

На воскресном заседании парламента, которое не набрало необходимого кворума и проходило в условиях армейского оцепления района, президент появился в сопровождении спецназа и военных и на какое-то время занял кресло спикера парламента. Букеле заявил, что если парламент не одобрит кредитное финансирование плана правительства по безопасности, ситуация повторится на следующих выходных.

Спикер законодательной ассамблеи Марио Понсе призвал в понедельник ООН и ОАГ вмешаться в ситуацию и задействовать механизмы разрешения институционального кризиса, который, по его мнению, создает исполнительная власть страны, а также добавил, что депутаты не готовы к диалогу под дулом пистолета.