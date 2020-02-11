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Глава Сальвадора и армия требуют у парламента утвердить крупный заем
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РИА Новости

Глава Сальвадора и армия требуют у парламента утвердить крупный заем

01:01 11.02.2020
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© Flickr / Yiftah LiebermanСальвадор
Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Сальвадор. Архивное фото
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле, который накануне в сопровождении спецназа прибыл в парламент и потребовал утвердить правительственный заём, обвинил депутатов в финансировании преступников и блокировке средств на поддержание безопасности в стране.
"Финансируют преступников и при этом блокируют средства для нашей полиции и наших солдат, а также для защиты сальвадорцев", - написал Букеле в Twitter.
Сессия законодательной ассамблеи, в которой в понедельник для обсуждения способов обслуживания правительственного займа принимали участие руководители местных банков, началась в закрытом режиме, но была отложена на неопределенный срок.
Конфликт законодательной и исполнительной властей разгорелся вокруг займа размером 109 миллионов долларов, который правительство получило в октябре 2019 года на приобретение корабля, вертолетов и установку систем видеонаблюдения, в Центральноамериканском банке экономической интеграции CABEI, и теперь должно ратифицировать в парламенте страны.
Депутаты в частности поставили под вопрос процесс выбор подрядчика для установки систем видеонаблюдения после того, как мексиканская профильная компания, известная скандалами с завышенными ценами и неисправным оборудованием, организовала деловой визит в Мексику высокопоставленным чиновникам из Сальвадора.
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Президент ранее потребовал созвать внеочередную сессию законодательного органа 9 февраля для голосования по этому кредиту, после чего на встрече со сторонниками призвал народ к восстанию, сославшись на необходимость восстановления конституционного порядка, предусмотренного конституцией.
Министр обороны Сальвадора Рене Мерино в субботу публично от имени вооруженных сил подтвердил клятву верности президенту Букеле "перед всеми угрозами, даже ценой собственных жизней", а также то, что армия ожидает его приказов.
На воскресном заседании парламента, которое не набрало необходимого кворума и проходило в условиях армейского оцепления района, президент появился в сопровождении спецназа и военных и на какое-то время занял кресло спикера парламента. Букеле заявил, что если парламент не одобрит кредитное финансирование плана правительства по безопасности, ситуация повторится на следующих выходных.
Спикер законодательной ассамблеи Марио Понсе призвал в понедельник ООН и ОАГ вмешаться в ситуацию и задействовать механизмы разрешения институционального кризиса, который, по его мнению, создает исполнительная власть страны, а также добавил, что депутаты не готовы к диалогу под дулом пистолета.
Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет призвала стороны к диалогу и попросила уважать демократические институты.
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