В Италии рассказали, что должна включать резолюция СБ ООН по Ливии

ГЕНУЯ (Италия), 11 фев - РИА Новости. Любая готовящаяся резолюция Любая готовящаяся резолюция Совета Безопасности ООН по Ливии должна предусматривать механизмы контроля и санкций, а также гарантировать обязательство всех иностранных участников прекратить поддержку воюющих сторон, заявил РИА Новости председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента Вито Розарио Петрочелли.

В конце января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия продолжает работу над принятием в СБ ООН резолюции, которая бы закрепила принятые в Берлине 19 января принципы урегулирования конфликта в Ливии. По словам Мааса, Германия рассчитывает, что эта резолюция поможет прекратить поддержку конфликтующих сторон третьими странами.

"Как неоднократно заявлял Луиджи Ди Майо (глава итальянского МИД - ред.), приоритетной задачей для Италии является прекращение поставок оружия в Ливию и иностранной военной поддержки, которая лишь усложняет гражданскую войну в Ливии. Для достижения этих целей на практике необходимо будет создать механизмы контроля и санкций, но, прежде всего, потребуется приверженность всех иностранных игроков, и мы надеемся, что все это будет четко изложено в резолюции СБ ООН", - сказал Петрочелли.

Он также добавил, что Рим приложит все усилия, чтобы будущая резолюция была приемлемой для всех заинтересованных сторон.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями. Организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.