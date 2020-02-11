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2020-02-11T00:43+0300
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В Италии рассказали, что должна включать резолюция СБ ООН по Ливии
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РИА Новости

В Италии рассказали, что должна включать резолюция СБ ООН по Ливии

00:43 11.02.2020
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© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
ГЕНУЯ (Италия), 11 фев - РИА Новости. Любая готовящаяся резолюция Совета Безопасности ООН по Ливии должна предусматривать механизмы контроля и санкций, а также гарантировать обязательство всех иностранных участников прекратить поддержку воюющих сторон, заявил РИА Новости председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента Вито Розарио Петрочелли.
В конце января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия продолжает работу над принятием в СБ ООН резолюции, которая бы закрепила принятые в Берлине 19 января принципы урегулирования конфликта в Ливии. По словам Мааса, Германия рассчитывает, что эта резолюция поможет прекратить поддержку конфликтующих сторон третьими странами.
"Как неоднократно заявлял Луиджи Ди Майо (глава итальянского МИД - ред.), приоритетной задачей для Италии является прекращение поставок оружия в Ливию и иностранной военной поддержки, которая лишь усложняет гражданскую войну в Ливии. Для достижения этих целей на практике необходимо будет создать механизмы контроля и санкций, но, прежде всего, потребуется приверженность всех иностранных игроков, и мы надеемся, что все это будет четко изложено в резолюции СБ ООН", - сказал Петрочелли.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
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Он также добавил, что Рим приложит все усилия, чтобы будущая резолюция была приемлемой для всех заинтересованных сторон.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями. Организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
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