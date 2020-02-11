Студенты и выпускники вузов смогут получить работу благодаря анкете

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Устроиться на работу мечты сразу после окончания вуза или попробовать силы в профессии еще во время учебы – такой шанс предоставляется студентам и молодым специалистам в Вологодской области. Для этого им нужно лишь заполнить анкеты на официальном сайте регионального департамента труда и занятости населения.

Эта услуга стала доступна для молодежи региона благодаря проекту "Профстарт – стажировки для выпускников". Заполненные анкеты специалисты департамента направляют в отделения занятости населения указанного района или города, где студенты или выпускники желают пройти стажировку с целью дальнейшего трудоустройства. Вариант стажировки зависит от полученной или получаемой профессии, указанной на бланке.

В рамках проекта "Профстарт – стажировки для выпускников", который реализуется в Вологодской области с 2018 года, уже почти 300 молодых специалистов смогли пройти стажировки и устроиться на работу в организациях региона. Еще 200 студентов и выпускников зачислены работодателями в кадровый резерв.

Цель проекта – сформировать базу вакансий мест стажировки молодежи с для получения первого профессионального опыта и дальнейшего трудоустройства. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, работодателям проект помогает обеспечить организации необходимыми кадрами, в том числе и на перспективу, найти молодых талантливых сотрудников и "вырастить" отличных специалистов.