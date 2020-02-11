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2020-02-11T08:00+0300
https://ria.ru/20200211/1564520763.html
Студенты и выпускники вузов смогут получить работу благодаря анкете
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РИА Новости

Студенты и выпускники вузов смогут получить работу благодаря анкете

08:00 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил МордасовРабота отдела кадров в одной из компаний
Работа отдела кадров в одной из компаний
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Устроиться на работу мечты сразу после окончания вуза или попробовать силы в профессии еще во время учебы – такой шанс предоставляется студентам и молодым специалистам в Вологодской области. Для этого им нужно лишь заполнить анкеты на официальном сайте регионального департамента труда и занятости населения.
Эта услуга стала доступна для молодежи региона благодаря проекту "Профстарт – стажировки для выпускников". Заполненные анкеты специалисты департамента направляют в отделения занятости населения указанного района или города, где студенты или выпускники желают пройти стажировку с целью дальнейшего трудоустройства. Вариант стажировки зависит от полученной или получаемой профессии, указанной на бланке.
В рамках проекта "Профстарт – стажировки для выпускников", который реализуется в Вологодской области с 2018 года, уже почти 300 молодых специалистов смогли пройти стажировки и устроиться на работу в организациях региона. Еще 200 студентов и выпускников зачислены работодателями в кадровый резерв.
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Цель проекта – сформировать базу вакансий мест стажировки молодежи с для получения первого профессионального опыта и дальнейшего трудоустройства. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, работодателям проект помогает обеспечить организации необходимыми кадрами, в том числе и на перспективу, найти молодых талантливых сотрудников и "вырастить" отличных специалистов.
Помимо этого с 2019 года в области реализуется проект временного трудоустройства выпускников вузов и колледжей для приобретения ими опыта работы, а также для организации наставничества. Работодателям-участникам из средств областного бюджета возмещают затраты на оплату труда каждого трудоустроенного выпускника и закрепленного за ним наставника.
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Хорошие новостиХорошие новостиРоссияВологодская область
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