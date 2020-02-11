Как подготовить первого ребёнка к рождению второго? Как выстроить отношения между сиблингами? Как братья и сёстры влияют на формирование поведения друг друга? Можно ли любить детей одинаково?

Подкаст "Это надолго": как научить детей уживаться друг с другом?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, существует ли идеальная возрастная разница между сиблингами и почему выросшие братья и сёстры перестают общаться, хотя были дружны в детстве.

Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.

В каких случаях родителям вмешиваться в ссоры братьев и сестёр, а когда – не стоит, читайте здесь

2:15 сколько людей в мире считает, что братья и сёстры – самые близкие люди, а сколько – их ненавидят

2:50 что чувствуют первенцы, когда в семье появляется ещё один ребёнок

6:35 что себе представляют дети, когда им говорят, что у них скоро будет брат или сестра

7:20 как подготовить первого ребёнка к рождению второго

8:00 как привлечь старшего к помощи с новорождённым братом или сестрой

10:15 получатся ли отношения без ревности и почему сиблинги не обязаны любить друг друга

12:40 почему сиблинги дерутся и ссорятся

13:15 как разделить родительское внимание между детьми

16:15 существует ли идеальная разница между сиблингами

19:45 как разрешить конфликт и объединить враждующих сиблингов

23:55 как порядок рождения влияет на поведение и личность детей

26:30 какие преимущества есть у тех, кто вырос в большой семье

28:30 а можно ли любить детей одинаково, особенно если их несколько

30:10 почему некоторые братья и сёстры, вырастая, становятся друг другу чужими

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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