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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-02-11T11:00+0300
https://ria.ru/20200211/1564519334.html
Подкаст "Это надолго": как научить детей уживаться друг с другом?
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564519761_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_bc33d6277b29daade76395766afddd0a.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как научить детей уживаться друг с другом?

11:00 11.02.2020
1571
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как научить детей уживаться друг с другом?
Вчера, 11:00
Как подготовить первого ребёнка к рождению второго? Как выстроить отношения между сиблингами? Как братья и сёстры влияют на формирование поведения друг друга? Можно ли любить детей одинаково?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, существует ли идеальная возрастная разница между сиблингами и почему выросшие братья и сёстры перестают общаться, хотя были дружны в детстве.
Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.
В каких случаях родителям вмешиваться в ссоры братьев и сестёр, а когда – не стоит, читайте здесь.
2:15 сколько людей в мире считает, что братья и сёстры – самые близкие люди, а сколько – их ненавидят
2:50 что чувствуют первенцы, когда в семье появляется ещё один ребёнок
6:35 что себе представляют дети, когда им говорят, что у них скоро будет брат или сестра
7:20 как подготовить первого ребёнка к рождению второго
8:00 как привлечь старшего к помощи с новорождённым братом или сестрой
10:15 получатся ли отношения без ревности и почему сиблинги не обязаны любить друг друга
12:40 почему сиблинги дерутся и ссорятся
13:15 как разделить родительское внимание между детьми
16:15 существует ли идеальная разница между сиблингами
19:45 как разрешить конфликт и объединить враждующих сиблингов
23:55 как порядок рождения влияет на поведение и личность детей
26:30 какие преимущества есть у тех, кто вырос в большой семье
28:30 а можно ли любить детей одинаково, особенно если их несколько
30:10 почему некоторые братья и сёстры, вырастая, становятся друг другу чужими
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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