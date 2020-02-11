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2020-02-11T06:40+0300
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В Китае мультсериал "Тима и Тома" более 2 миллиардов раз
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РИА Новости

В Китае мультсериал "Тима и Тома" более 2 миллиардов раз

06:40 11.02.2020
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© Студия Анимации "Петербург" (2015) Кадр из мультсериала "Тима и Тома"
Кадр из мультсериала Тима и Тома
© Студия Анимации "Петербург" (2015)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский анимационный сериал "Тима и Тома" набрал более 2 миллиардов просмотров на китайском видеохостинге, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".
"Анимационный сериал "Тима и Тома" преодолел отметку в 2 миллиарда просмотров на крупнейшем китайском видеохостинге YouKu. С первого дня трансляций проект демонстрирует устойчивый рост и признание у китайской аудитории", — рассказали в пресс-службе.
В 2019 году был запущен в производство второй сезон мультсериала для дошкольной аудитории "Тима и Тома".
Студия компьютерной анимации "Петербург" произведет 52 эпизода в технике 3D/2D по 5 минут каждый. Первые 13 серий будут готовы к апрелю 2020 года, сериал выйдет одновременно на английском, русском и китайском языках.
© Студия Анимации "Петербург" (2015) Кадр из мультсериала "Тима и Тома"
Кадр из мультсериала Тима и Тома
© Студия Анимации "Петербург" (2015)
Кадр из мультсериала "Тима и Тома"
Основной платформой для продвижения контента стал китайский сервис для видеохостинга YouKu, где в ноябре 2018 года состоялась премьера первого сезона мультфильма, состоящего из 52 серий и рассказывающий о веселых приключениях двух неразлучных друзей – слоненка Томы и бегемотика Тимы.
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