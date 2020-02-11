В Бразилии сняли на видео, как аллигатор утащил у туриста планшет

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В сети появилось необычное видео: разъяренный аллигатор утаскивает у туриста планшет, сообщает Daily Mail.
Кадры были сняты во Флорианополисе, столице штата Санта-Катарина на юге Бразилии, во время тура по дикой природе.
На видео группа туристов стоит на мосту. Все смотрят на аллигаторов в пруду.
Один из путешественников опускает на веревке планшет в водонепроницаемом чехле. Вдруг аллигатор хватается гаджет, турист выдергивает его, но потом вновь опускает. Тогда крокодил хватается планшет, тянет сильнее и в итоге вырывает его.
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