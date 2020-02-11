Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Арт-критик Авелина Леспер разрушила работу художника на ярмарке современного искусства в Мехико, . Арт-критик Авелина Леспер разрушила работу художника на ярмарке современного искусства в Мехико, сообщает The Guardian.

Специалист рассказала, что случайно разбила вдребезги инсталляцию на выставке Zona Maco в Мехико, когда поставила рядом с ней банку из-под содовой, чтобы выразить свое презрительное отношение. Работа представляла собой кусок стекла, под которым находились камень, футбольный мяч и другие случайные предметы.

Автор этого произведения – мексиканец Габриэль Рико. В своих работах он противопоставляет объекты, созданные человеком (например, теннисные мячи) и встречающиеся в природе (камни, перья).

"Инсталляция как будто почувствовала, что я о ней подумала, — пояснила Леспер. – Она разлетелась на кусочки и упала на пол".

Работа стоила 20 тысяч долларов. Галерея назвала поведение Леспер "непрофессиональным", независимо от того, случайно она задела работу или нет.

Пока непонятно, потребуют ли, чтобы Леспер заплатила за разбитое произведение. Руководство примет окончательное решение, когда обсудит эту ситуацию с художником и организаторами выставки.