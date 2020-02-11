Выяснилось, какую еду туристы привозят из путешествий

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду они привозят из путешествий, сообщает OneTwoTrip.

Чаще всего отдыхающие покупают домой алкоголь, так ответили 30 процентов пользователей. Кондитерские изделия привозят 17 процентов туристов, 15 процентов — пакуют в багаж экзотические фрукты, 13 процентов — мясные продукты, а 11 процентов — молочные.

Морепродукты, соки и безалкогольные напитки из других стран готовы употреблять дома лишь четыре процента респондентов. Остальные — не стали уточнять, какие именно продукты привозят.

Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что четверть (25 процентов) из них, возвращаясь домой, всегда упаковывают в чемодан понравившиеся на отдыхе продукты.