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Туризм
2020-02-11T09:56+0300
https://ria.ru/20200211/1564515268.html
Выяснилось, какую еду туристы привозят из путешествий
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РИА Новости

Выяснилось, какую еду туристы привозят из путешествий

09:56 11.02.2020
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© Depositphotos / mast3rДевушки покупают экзотические фрукты
Девушки покупают экзотические фрукты
© Depositphotos / mast3r
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какую еду они привозят из путешествий, сообщает OneTwoTrip.
Чаще всего отдыхающие покупают домой алкоголь, так ответили 30 процентов пользователей. Кондитерские изделия привозят 17 процентов туристов, 15 процентов — пакуют в багаж экзотические фрукты, 13 процентов — мясные продукты, а 11 процентов — молочные.
Морепродукты, соки и безалкогольные напитки из других стран готовы употреблять дома лишь четыре процента респондентов. Остальные — не стали уточнять, какие именно продукты привозят.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что четверть (25 процентов) из них, возвращаясь домой, всегда упаковывают в чемодан понравившиеся на отдыхе продукты.
Почти столько же (23 процента) опрошенных сказали, что делают это иногда, а восемь процентов — редко. При этом почти половина (44 процента) респондентов никогда не едут домой со съедобными сувенирами, считая, что все можно купить в России.
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