Сбежать от рутины. Пять идей для экстремального отпуска

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Олеся Печенкина. Выпрыгнуть из вертолета, тут же скатиться на сноуборде с крутого склона, оказаться с оленеводами на полюсе холода — такое запомнится на всю жизнь. Как превратить отпуск в настоящее приключение, не выезжая за границу, — в материале РИА Новости.

У каждого свой экстрим

Экстрим привлекает, когда хочется перемен: чем сильнее желание, тем серьезнее риск, на который вы готовы пойти. У одного будет мощный выброс адреналина от вторжения комаров в палатку, а другому мало десяток раз покорить Эльбрус.

Ольга Бортникова, руководитель сервиса бронирований авторских путешествий, говорит, что больше всего клиенты интересуются походами в горы и сноубордом.

Покорение Эльбруса

Есть несколько маршрутов на вершину Эльбруса. Самый легкий — южный: тропы здесь безопасны даже для новичков. Рискованнее всего подниматься с запада. Награда за опасность и трудности — возможность любоваться горой с ее самой красивой стороны.

"Это восхождение — непередаваемые ощущения и постоянное преодоление себя! Бывает, что с погодой не везет и подъем занимает семь часов вместо четырех. Настоящий адреналин!" — делится впечатлениями Кирилл Монахов из Санкт-Петербурга, который прошел по северному маршруту.

Тур с восхождением на Эльбрус с южной стороны стоит 30 тысяч рублей за десять дней. В эту сумму входит оплата проживания, питания и снаряжения, проводника. Билеты до Минеральных Вод туристы покупают сами. Экспедиция с западным восхождением — сложнее, опытных проводников придется поискать. Да и цена в два раза больше.

Экспедиция на полюс холода

Полюс холода в Северном полушарии — это поселок Оймякон в Якутии. Здесь бывает и минус 68 градусов. Чтобы добраться сюда из Якутска, надо два дня ехать на машине по трассе "Колыма". Туристов в этой поездке знакомят с бытом оленеводов, местными традициями, рассказывают, как выжить в столь суровых климатических условиях. Из развлечений — катание на собачьих упряжках, подледная рыбалка и участие в шаманском обряде очищения кармы.

"На таком морозе зуб на зуб не попадает, лопаются колеса автомобиля, кипяток быстро превращается в лед, а бананы твердеют настолько, что ими можно забивать гвозди", — говорит Алексей Юдин, гендиректор оператора по приключенческим турам.

Он советует запастись длинной шубой и меховой шапкой. Шарф — обязательно. Без него на улицу выходить нельзя. Если выскочить в тонкой курточке, через пару минут у нее отломится рукав.

Тур длится восемь дней. В группе от четырех до восьми человек поездка обойдется примерно в 115 тысяч рублей с каждого. Это без билетов. Путешественники получают сертификаты о посещении полюса из рук якутского хранителя холода Чысхаана (актера в костюме этого мифического персонажа).

Зимний серфинг и хели-ски на Камчатке

Поймать зимой волну на Камчатке — непривычно и экстремально. За восьмидневный тур можно обучиться и попрактиковаться. В программе — посещение замерзшего водопада у подножия вулкана, баня на берегу Тихого океана.

"В холодной воде учиться сложнее. Но зато каждая пойманная волна сродни выходу в открытый космос, — рассказывает сооснователь школы серфинга на Камчатке Алексей Лещев. — Камчатка меняет судьбы людей. Например, два года назад к нам приехал Дмитрий из Челябинска в качестве волонтера, а через год вернулся уже серф-инструктором. Я здесь обрел свою любовь — Настю. Если бы не общее увлечение, мы бы никогда не встретились. Настя жила в Санкт-Петербурге, а я — на Камчатке".

Обойдется путешествие в 100 тысяч рублей, в стоимость включено все, кроме авиабилетов до Петропавловска-Камчатского и страховки.

Еще экстремальнее фрирайд-тур на Камчатку с забросами с вертолета. Там можно освоить стиль хели-ски — катание по нетронутым снежным склонам.

Цена восьмидневной поездки — 370 тысяч рублей. В эту сумму входят трансферы, проживание в загородном отеле, питание, фрахт вертолета Ми-8, массаж и занятия йогой, услуги фотографа и видеооператора, которые снимут самые яркие моменты путешествия. Билеты до Петропавловска-Камчатского нужно купить самим. Также надо иметь собственные лыжи или сноуборд.

Сноу-тур в Хибины

На крутые склоны в Хибины на Кольском полуострове отправляются любители фрирайда — катания на сноубордической доске по неподготовленным трассам.

Тур длится шесть дней. За это время новички осваивают базу, а опытные — обучаются очередным приемам. В поездку собирают группу из 15 человек. Цена — от 10 900 до 19 900 с каждого, без авиабилетов до Кировска и ски-пассов — 1200 рублей в день. В стоимость входят проживание у подножия склона курорта "Большой Вудъявр", завтраки, трансферы до жилья и гор, обучающие лекции и авторские разминки.

Сафари на снегоходах у Северного Ледовитого океана

Тур по Кольскому полуострову "Форпосты Северного Ледовитого" — трехдневный (в похожую поездку можно отправиться и в Карелию, на Онежское озеро). Путешественники учатся управлять снегоходом на пересеченной местности. Большая часть маршрута — по побережью Северного Ледовитого океана к маякам на мысах Немецкий и Цыпнаволок.

"Кольский полуостров — мощное место силы, край земли. Это такой драйв, который перезагрузил сознание!" — уверяет Анна Подлесных из Москвы.

Цена — 54 тысячи рублей. Опыт вождения снегохода не требуется, всему научат на месте. В стоимость не входят билеты до Мурманска.