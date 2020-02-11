Бог наш и американский: к вопросу о навязанных ценностях

Следует ли упоминать Бога в российской Конституции: если судить по социальным сетям, этот вопрос интересует нашу публику чуть ли не больше любых прочих в разговоре о конституционных поправках. Что интересно, в США в эти дни Всевышний тоже постепенно оказывается в центре споров о главном — хотя в американском случае речь не об их Основном законе (Бог там упоминается, так же как на долларовой бумажке). Американская дискуссия разворачивается скорее по поводу атеизма и того, кому в их стране таковой понадобился.

Вот недавний эпизод : в телеэфире католического канала встретились генеральный прокурор Уильям Барр и архиепископ Нью-Йоркский Тимоти Долан. И вот что сказал на этой встрече главный юрист администрации Дональда Трампа : налицо "организованное — причем довольно воинственное — светское движение с целью изгнать религию из нашей жизни". В США, продолжил он, верующие люди не навязывают свои взгляды неверующим — наоборот, те самые "воинствующие светские" стараются навязать свои ценности верующим.

Здесь, конечно, сколько угодно политики. Ситуация определяется так: во время первой предвыборной кампании Трампа возник его альянс с евангелистами — то есть россыпью самых разных протестантских церквей и проповедников: этот хаос даже иногда называют "американской религией". А теперь, перед вторыми для Дональда президентскими выборами, к битве хотят подтянуть и католическую общину. Намечается коалиция "Католики за Трампа", тем более что к этой религии принадлежат минимум три ближайших сотрудника президента, включая самого генпрокурора Барра.

Но вообще-то политику тут надо воспринимать гораздо шире, дело не просто в очередных выборах. И даже не в одной стране под названием США.

Получилось так, что начиная с 1980-х годов практически во всей западной группе государств начала формироваться идеология, которую мы называем как угодно — либеральной, демократической, а в самой Америке к ней уже твердо приклеился ярлык "социалистической". Это идеология Демократической партии США, многих социал-демократов в Европе — и, среди многого прочего, она предполагает борьбу с религиями.

Кстати, кому-кому, а кардиналу Тимоти Долану это известно лучше многих. Несколько лет назад не только в США, а в мировом масштабе началась кампания нападок на католическое духовенство — на тему того, что оно состоит из сплошных педофилов. Кто-то мог бы, конечно, догадаться, что ладно — один педофил или десять, но не сотнями же. Однако мир поначалу не был готов к тому, что все эти бесконечные кампании либералов будут идти по множеству направлений и по нарастанию — и за "зеленую экономику", и против "расизма", "мужского шовинизма"… Люди поначалу просто не успевали реагировать на новую напасть и понимать, откуда она идет.

Что здесь действительно важно: примерно с тех самых 80-х два общества, российское и западное, развивались в противофазе. У них начинал свирепствовать тот самый "социализм", а по сути — множество левацких движений, включая атеистическое. У нас все шло ровно наоборот, включая возрождение религий. Но человеческое общество инерционно, образ мысли в нем меняется постепенно, и только году этак к 2010-му или около того стало ясно, что у большинства россиян уже нет даже общего языка с агрессивными и нетерпимыми западными "социалистами" и их верными учениками внутри России.

Необъяснимая для кого-то взаимная идейная ненависть Запада к нам и наоборот проистекала не обязательно от того, что Москва делала на международной арене что-то не то: часто оказывалось, что речь идет просто о полной идейной непримиримости, причем не обязательно лидеров, а большинства внутри обществ.

И тут появился Трамп (и его клоны в других странах) — и все завертелось. Американский республиканец по части внешней политики может быть созданием очень неприятным. Это, условно говоря, человек, который думает, что войну в Индокитае можно было бы выиграть, если еще нажать и побомбить. Россию, Китай и еще очень многих такие люди не любят. Но по части внутренней политики, то есть ценностей, вдруг та самая противофаза России и Запада начала кончаться, и что с этим делать, пока неясно. Видимо, придется поначалу наблюдать за тем, как развивается драка внутри американского и прочих обществ. В том числе — по части религии.

А развивается она, в частности, вот как. Посмотрим на аналитический материал в Daily Signal, из которого следует, что никогда в истории США не было столько несчастных (по соцопросам) людей. Даже в годы Великой депрессии и Второй мировой — хотя материально тогда люди жили куда беднее. Никогда не было такого числа самоубийств, депрессии, массовых расстрелов соучеников и коллег, признаний в одиночестве.

Объяснений сколько угодно, но заметно, что речь прежде всего о молодом поколении. А раз так, то виноваты смартфоны и неумение этого самого поколения общаться с живыми людьми; страхи того же поколения перед изменениями климата… и что еще?

Разрушение самой ткани общества, говорит автор материала. Религия и семья сплачивали людей. Но сегодня, если говорить о поколении родившихся после 1980 года, более трети не причисляют себя ни к какой религии: уникальная ситуация в истории страны. И одновременно — уже по населению в целом — в стране число не состоящих в браке превысило тех, кто в нем состоит.

А тут еще, продолжает он, левые (читай — демократы) постоянно, со школьных лет объясняют человеку, что не только Бога нет, но их страна представляет собой чистое зло, их прошлое — сплошной позор, а будущее — безнадега. Жизнь человека лишается смысла, а без смысла человек не может.