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"Все в крови, кругом трупы". В Приморье обнаружили "логово живодера"
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РИА Новости

"Все в крови, кругом трупы". В Приморье обнаружили "логово живодера"

08:00 11.02.2020
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© Скриншот с видео veles_katerina_ribalovaНиколай К. у своей "забойной"
Николай К. у своей забойной
© Скриншот с видео veles_katerina_ribalova
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Мария Марикян. В городе Артеме Приморского края зоозащитники наткнулись на самый настоящий "концлагерь для собак". Местный житель разделывал животных на заброшенном участке, а затем сбывал мясо в кафе. Домашних и уличных псов воровали люди, ведущие асоциальный образ жизни, — за денежное вознаграждение. А вот грязную работу живодер оставлял себе. Как утверждают активисты, таким "бизнесом" он занимается давно. Сколько именно собак погибло от его рук, пока неизвестно. Жуткой историей уже заинтересовались в полиции.

"Собачий концлагерь"

Зоозащитники из Артема на прошлой неделе опубликовали петицию с просьбой "закрыть концлагерь для собак" и привлечь к уголовной ответственности по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными") местного жителя Николая К. и его дочь. Документ сообщает, что на протяжении нескольких лет живодер по прозвищу Мирон держит собак в плохих условиях, убивает, разделывает на мясо и сбывает в местные азиатские кафе, а его дочь всему этому содействует.
"Страшно видеть, как они (собаки. — Прим. ред.) стоят в клетках на улице, привязанные так, что невозможно даже лечь. Они лают от бессилия, стоя в собственных фекалиях. Все, что им остается, — ждать жестокой расправы", — говорится в петиции, которая набрала уже более семи тысяч подписей. Зоозащитники призывают прокуратуру города и края обратить внимание на вопиющий случай.
© Скриншот с видео veles_katerina_ribalovaНиколай К.
Николай К.
© Скриншот с видео veles_katerina_ribalova
Николай К.
Мы связались с местной зоозащитницей Екатериной Велес, и она рассказала агентству, что ей известно о "логове живодера".
"Живет он в поселке Угловое с 1999 года. Территория, на которой все происходит, никому не принадлежит, — заброшенная. Примерная площадь — 25 соток, ничем не огорожена. Любой сможет при желании туда попасть. При этом частный дом самого Мирона — через улицу, — говорит Екатерина. — Там жутко находиться, это помойка. Стоит один барак с заколоченными окнами. Какая-то старая мебель, набитые непонятно чем мешки. Кругом — кровь, биологические отходы, кости животных. Вонь невыносимая".
По словам собеседницы, по поселку уже давно ходят слухи, что Мирон разделывает собак, а затем продает мясо: "Никто не знал, что с этим делать. По 245-й статье никак не получалось его привлечь. Периодически, когда в Приморье пропадают собаки и хозяева начинают искать своих питомцев, мы с волонтерами сразу отправляем их к Мирону. Если животное нашлось, считай, очень повезло".

Плен

За последнюю неделю Велес побывала у Мирона дважды. А впервые она оказалась там в конце ноября. "Тогда в соцсети попала запись очевидцев. На ней какой-то мужчина ловит овчарку, надевает удавку и волочит в машину. Все происходило на улице Солнечной — неподалеку от "забойной" Мирона. Люди подумали, что собаку отловили специально для него. Ведь всем известно, чем он занимается: раньше работал забойщиком скота в совхозе, а когда тот закрылся, стал частником. Нашел специально для этого заброшенную территорию рядом с домом. Местные к нему часто обращаются".
Того, кто схватил овчарку, оперативно разыскали: он не успел передать ее живодеру. Как выяснилось, за собаку тот платит — от трех тысяч рублей. Это вызвало бурю возмущения. "Чуть ранее был подобный случай — собаку передали Мирону, но, к счастью, хозяин все же спас своего алабая", — вспоминает Екатерина.
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Сергей, хозяин того самого пса, объяснил РИА Новости, что его питомца выманила маленькая девочка — она хотела просто погладить собаку. Это зафиксировала камера наблюдения, установленная у входа в частный дом, где живет Сергей.
"Девочка его бросила где-то посреди поселка. Затем, как мне сообщили местные, моего пса забрала девушка и отдала своему дяде. Тот известен тем, что передает собак на убой — зарабатывает этим, — продолжает Сергей. — Нам удалось его найти — он сказал, куда отдал собаку. Мы вместе с ним поехали к Мирону, но тот заявил, что собаки нет". По словам Сергея, владелец "концлагеря" впустил гостей на территорию, "и там действительно не было пса".
"На следующий день мы почти тем же составом снова поехали к Мирону. Но уже с полицией. И опять — собаки нет", — добавляет хозяин алабая. А через неделю жители поселка рассказали ему, что все же видели его питомца на той заброшенной территории.
Алабая вернули с третьей попытки: "Мне пришлось заплатить и тому, кто подсказал, где находится Мирон, и ему самому. В общем, потратил десять тысяч", — уточняет Сергей. Однако на этом расходы не закончились. "Мы еще месяц нашу собаку лечили. Вокруг шеи были загнившие раны от удавки. Видимо, когда мы пришли туда в первый раз, он спрятал пса в сарае — туда не заглядывали. Мирон сообщил, что там у него свиньи. Мы действительно видели их рядом с сараем".
После этого случая Екатерина с Сергеем отправились в "логово живодера" без спроса, чтобы вызволить пленников.
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"Освободили пять собак. Никто не мешал: пришли, на месте никого. Псы отправились кто куда: в питомник, в хорошие руки, а один вернулся к хозяевам", — вспоминает Сергей.
Екатерина, в свою очередь, добавляет: "Шеи животных были обвиты цепями и покрыты ранами. Вид у всех болезненный. Мисок рядом не было. Питались, видимо, отходами, разбросанными на земле. Мирон же забивает свиней, кур, гусей, кроликов". По словам Велес, собак ему приносят люди, ведущие асоциальный образ жизни. Если животное породистое, Мирон держит его подольше, чтобы, когда объявятся хозяева, выручить побольше денег.
"Мы выяснили у соседей, что у него налажена сеть сбыта: на протяжении многих лет частники скупают мясо и отправляют в местные кафе, — подчеркивает Екатерина. — В их меню ингредиенты могут и не указываться. К примеру, один и тот же суп могут приготовить и с говяжьим мясом, и с собачьим. Посетителям на выбор. Для меня загадка, как люди могут есть собаку?! Некоторые ведь уверены, что собачатина излечивает от болезней, улучшает иммунитет. К слову, продает ее Мирон по 300-400 рублей за килограмм. Обычно в кафе мясо везут с головой, чтобы понять, что за порода, — от этого зависит цена блюда".

"Полная антисанитария"

Всего с ноября Екатерина вместе с волонтерами вызволила 12 собак. "Были у него в прошедшие выходные. Освободили четырех псов. Выдохнули, подумали: все свободны. Приехали в понедельник на проверку — а у него снова собака!" На вопрос зоозащитников, откуда она взялась, Мирон заявил, что "уже была раньше".
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Екатерина опубликовала в соцсетях запись после поездки: на кадрах хозяин "концлагеря" путается в показаниях. Сначала говорит, что не подбирает собак, а разводит своих личных и ест их, чтобы "поправить здоровье". При этом не видит в этом ничего противозаконного: так как он по национальности кореец, для него блюда из собачатины — обыденность. Но затем отрицает, что убивает и ест собак.

"Он пытался нам доказать, что мертвых псов у него нет и не было. Выворачивал какие-то мешки, откуда вываливались дохлые куры. Куда ни глянь — баки, ящики, везде кровь, шкуры, кости. На земле месиво из мертвечины. Полная антисанитария! В будке, где были собаки, примерз труп пса, который, как выразился сам Мирон, ему "не отковырять"… Еще мы увидели собачий череп. А Мирон знаете что нам в ответ? "Это — чушка!" — делится жуткими подробностями Велес.

Собеседница сетует, что не все соседи живодера разделяют возмущение зоозащитников. "Некоторые заявили нам, что Мирон — местный герой. Якобы собаки никому и так не нужны, детей могут покусать. Да и вообще, зачем портить отношения с ним? Он ведь единственный забойщик! Люди годами наблюдают за тем, как животных подвешивают и разделывают. Но ничего не предпринимают".
Сколько всего собак погибло от его рук, теперь предстоит выяснить полиции. Десятого февраля региональное УМВД возбудило уголовное дело по статье 245 УК. РИА Новости в ведомстве сообщили, что сейчас идут проверки. По статье мучителю животных грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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КафеПриморский крайОбщество
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