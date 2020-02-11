В Милане мошенники оставляют фальшивые штрафы на лобовых стеклах машин

В сообщении сказано: "На некоторых автомобилях были обнаружены штрафы, как на прилагаемой фотографии. Это не штрафы, налагаемые нашими сотрудниками, а обман мошенников. Пожалуйста, сообщите нам или принесите в полицейские участки квитанции, похожие на эти".

Поскольку многие автомобилисты уже попались на уловку мошенников, стражи правопорядка просят граждан и туристов сохранять бдительность.