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Туризм
2020-02-11T00:02+0300
https://ria.ru/20200211/1564513214.html
В Милане мошенники оставляют фальшивые штрафы на лобовых стеклах машин
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РИА Новости

В Милане мошенники оставляют фальшивые штрафы на лобовых стеклах машин

00:02 11.02.2020
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© Фото : Polizia Locale SegrateПоддельная квитанция об оплате штрафа
Поддельная квитанция об оплате штрафа
© Фото : Polizia Locale Segrate
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В Милане неизвестные оставляют фальшивые квитанции на лобовых стеклах автомобилей с требованием отправить 175 евро на почтовый счет за неправильную парковку, сообщает Silenzi e Falsita.
Местная полиция уже предупредила граждан о мошенничестве, опубликовав пост на своей официальной странице в социальной сети.
В сообщении сказано: "На некоторых автомобилях были обнаружены штрафы, как на прилагаемой фотографии. Это не штрафы, налагаемые нашими сотрудниками, а обман мошенников. Пожалуйста, сообщите нам или принесите в полицейские участки квитанции, похожие на эти".
Поскольку многие автомобилисты уже попались на уловку мошенников, стражи правопорядка просят граждан и туристов сохранять бдительность.
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