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Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти
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РИА Новости

Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти

08:00 11.02.2020
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© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
Американский нефтяник
© AP Photo / Gregory Bull
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. По последним данным Минэнерго США, Россия вышла на второе место в списке крупнейших импортеров черного золота в страну, уступив лишь Канаде. Лишившись тяжелой нефти из Венесуэлы из-за собственных санкций, американцы искали альтернативных поставщиков. И нашли за океаном, поскольку российское сырье как раз обладает нужными характеристиками. В итоге Москва заработала миллиарды долларов.

Цена успеха

Осенью США впервые за 70 лет стали нетто-экспортером черного золота. Как подсчитали в Управлении энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, в сентябре страна отправляла за рубеж на 89 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировала.
"Нефтяная промышленность способна преподносить сюрпризы — в данном случае речь о сланцевой революции, которая перевернула с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки", — прокомментировал эту информацию Bloomberg бывший советник по энергетике американского президента Джорджа Буша — младшего и глава консалтинговой Rapidan Energy Боб Макнелли.

Впрочем, он забыл упомянуть, что сланцевой отрасли уже в следующем году предсказывают резкое замедление: рекорды обошлись истощением скважин, огромными затратами на инфраструктуру и нехваткой капиталовложений. Покрывать растущие аппетиты сланцевых компаний инвесторы не готовы: спустя десять лет накачки этого сегмента рынка деньгами выяснилось, что он глубоко убыточен — большинство проектов так и не принесли долгожданной прибыли.

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По данным консалтинговой Evercore ISI, за десять лет энергетические компании потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали. Индекс акций американских сланцевых производителей с 2007 года потерял 31 процент.
По прогнозу EIA, в 2020-м объем производства нефти в США увеличится только на 400 тысяч баррелей в день. Это самый слабый результат с 2017-го. В Минэнерго опасаются, что рост добычи сланцевой нефти в 2021-м уменьшится более чем на 50%.

В первую очередь это коснется крупнейшего бассейна Permian. О грядущем спаде уже предупредили крупнейшие сланцевые компании Pioneer Natural Resources и Centennial Resource Development.

Много, но не та

Помимо того, что в такой ситуации с переходом к статусу чистого экспортера нефти придется повременить, есть и другая проблема: технология ряда нефтеперерабатывающих предприятий не позволяет использовать только легкую нефть, поступающую из Пермского бассейна и Западного Техаса.
Ее необходимо смешивать с тяжелой, которую нефтепереработчики закупали в Венесуэле. Но после того, как Трамп ввел санкции против венесуэльской госкомпании PVSDA, у американских НПЗ возникли серьезные проблемы с сырьем. Оказалось, что эти поставки нечем заменить.
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В наиболее сложном положении — нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, рассчитанные на обработку тяжелой нефти. В их числе — Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron.

Альтернативой могла бы стать нефть из Саудовской Аравии, близкая по химическому составу. Но саудиты наращивать добычу в связи с санкциями против боливарианской республики не намерены. Единственный вариант — покупать российскую Urals.
Уже к апрелю прошлого года, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки Urals в США достигли 150 тысяч баррелей в сутки, чего не наблюдалось со времен начала сланцевой революции в 2011-2012 годах.
А в августе экспорт взлетел до шестилетнего максимума. По данным ФТС, только за первое полугодие американцы закупили российскую нефть почти на три миллиарда долларов (в 2018-м за тот же период — на 1,6 миллиарда).

Явный победитель

За 11 месяцев экспорт в США вырос в 3,1 раза — до 4,28 миллиона тонн. Отечественные компании заработали на нефти 1,95 миллиарда, еще 3,8 миллиарда принесла реализация нефтепродуктов.
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Как констатировали в Минэнерго США, в октябре Россия вышла на второе место среди импортеров нефти, поставив 20,9 миллиона баррелей и обойдя Мексику с Саудовской Аравией. Больший результат только у Канады. А для Москвы это рекорд с 2012 года, указывают аналитики Caracas Сapital.
Для сравнения — еще в 2017-м Россия была в этом списке лишь шестой. Почти 40% американского импорта черного золота приходилось на Канаду, 9,4% — на Саудовскую Аравию, у Мексики было 6,8%, Венесуэлы — 6,7%, Ирака — 6,0%.

Спустя год после введения нефтяного эмбарго против Венесуэлы ясно, что в проигрыше — американские инвесторы, а явный победитель — Россия, пишет The Washington Post.

"Более того, договоренности между Москвой и Каракасом по добыче, транспортировке и продаже нефти на другие рынки превратились для России в невероятно доходный бизнес", — подчеркивает газета.
Как отмечает издание, ссылаясь на оценки американских чиновников, Роснефть располагает 400 тысячами баррелей венесуэльской нефти в день — по некоторым данным, это более половины объемов добычи, что приносит почти 120 миллионов долларов в месяц.
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СанкцииМинистерство энергетики СШАДональд ТрампUralsThe Washington PostФедеральная таможенная служба РФВенесуэлаСШАЭкономика
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