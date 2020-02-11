Британский пилот рассказал, как бороться с аэрофобией

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пилот британских авиалиний рассказал, как побороть страх перед полетом, Пилот британских авиалиний рассказал, как побороть страх перед полетом, сообщает Travel and Leisure.

Стив Олрайт советует подумать о том, что самолеты предназначены для безопасного передвижения, протестированы в сложных ситуациях, а летчики и бортпроводники — профессионалы.

Если страх усиливается во время полета, Олрайт рекомендует сосредоточиться на дыхании: "Задержите его, потом сделайте глубокий вдох и продолжайте так дышать, одновременно напрягая мышцы тела".

Еще можно заняться тайм-менеджментом и заранее разделить долгий полет на части — по полчаса: "Составьте план, чем вы будете заниматься каждый период времени: писать письмо, смотреть фильм, читать книгу".