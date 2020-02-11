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Туризм
2020-02-11T04:41+0300
https://ria.ru/20200211/1564507705.html
Британский пилот рассказал, как бороться с аэрофобией
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РИА Новости

Британский пилот рассказал, как бороться с аэрофобией

04:41 11.02.2020
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© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiВ салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пилот британских авиалиний рассказал, как побороть страх перед полетом, сообщает Travel and Leisure.
Стив Олрайт советует подумать о том, что самолеты предназначены для безопасного передвижения, протестированы в сложных ситуациях, а летчики и бортпроводники — профессионалы.
Если страх усиливается во время полета, Олрайт рекомендует сосредоточиться на дыхании: "Задержите его, потом сделайте глубокий вдох и продолжайте так дышать, одновременно напрягая мышцы тела".
Еще можно заняться тайм-менеджментом и заранее разделить долгий полет на части — по полчаса: "Составьте план, чем вы будете заниматься каждый период времени: писать письмо, смотреть фильм, читать книгу".
Визуализация может сделать перелет чуть более приятным. "Нужно представить, как вы выходите из самолета и попадаете в объятия близких людей, на курорт или проводите успешную деловую встречу", — советует пилот.
На борту самолета
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