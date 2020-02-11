Посол в Литве Александр Удальцов: никакого позитива мы не фиксируем

Отношения Москвы и Вильнюса переживают не самый простой период в истории. О том, что изменилось в политике Литвы по отношению к России после прихода к власти нового литовского президента Гитанаса Науседы, как на фоне его избрания развиваются торгово-экономические отношения двух стран и ждать ли руководство Литовской Республики на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал посол Российской Федерации в Вильнюсе Александр Удальцов

— Как бы вы могли охарактеризовать итоги года в российско-литовских отношениях? Увеличился ли товарооборот? Можно ли выделить основные статьи экспорта/импорта?

— К сожалению, каких-то позитивных подвижек в наших двусторонних отношениях с Литвой в прошедшем году не произошло. Хотя на определенном этапе были, не скрою, надежды, когда состоялись выборы президента Литвы. Но, к сожалению, практика показала, что новое руководство этой страны пошло по пути, проторенному предшественницей — Далей Грибаускайте. Антироссийская линия не ослабилась, а даже в чем-то активизировалась, что мы с сожалением констатируем.

У нас не работают никакие межгосударственные форматы общения, не работает межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Не развивается договорно-правовая база. На эту тему можно говорить много, но пока никакого позитива мы не фиксируем. Хотя с нашей стороны такая готовность есть и будем ждать, когда наши партнеры будут настроены на продвижение вперед.

Что касается торгово-экономических отношений, то, несмотря на официальную линию Вильнюса на сворачивание всех контактов с Россией, торговля развивается как бы сама по себе. Мы остаемся до сих пор первым торговым партнером Литвы. В последние годы товарооборот увеличивался. В позапрошлом году увеличился на 40%. В 2019 году он снизился на 14%, по итогам года он достиг почти 4 миллиардов долларов. В общем, немало, но в 2011 году товарооборот, для сравнения, составлял 7 миллиардов долларов.

Что касается его сокращения в прошлом году, то это связано главным образом с уменьшением поставок российских минеральных продуктов, доля которых в нашем экспорте на литовском направлении составляет порядка 70%. Кстати, в числе наших энергоресурсов, поставляемых в Литву, одно из ключевых мест по-прежнему занимал природный газ, покрывающий половину всех потребностей страны. Из них 13% составил сжиженный природный газ. Скажу, что доля Литвы во внешнеторговом обороте России составила по итогам года 0,6%.

— Раз вы затронули тему СПГ, хотелось поинтересоваться, не планирует ли Литва в 2020 году увеличивать закупки российского сжиженного природного газа с заводов "Новатэка"? Существует ли вероятность, что на фоне призывов к отказу и критики подобных закупок Вильнюс откажется от импорта российского СПГ?

— Конечно, узнавать планы Литвы по закупкам СПГ лучше у литовской стороны, но мы обратили внимание, что на днях в Литве был обнародован отчет литовских спецслужб "Оценка угроз национальной безопасности 2020". В этом отчете в качестве одной из таких угроз фигурируют поставки СПГ "Новатэком", которые, как там говорится, являются частью игры России по установлению доминирующей позиции на региональном газовом рынке. Отфиксировали мы и то, что в тот же день на этот пассаж в отчете спецслужб отреагировал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, который сказал, что объемы поставляемого "Новатэком" газа невелики, поэтому критического влияния на безопасность Литвы в этой сфере не представляют. Он отметил, что за счет выбора поставщиков газа, в том числе "Новатэка", обеспечиваются конкурентные цены.

Отмечу, что в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в Европу. При этом мы прилагаем большие усилия для того, чтобы увеличить производство СПГ в нашей стране. Тема российского СПГ, на мой взгляд, еще будет представлять значительный интерес для Литвы.

— Как бы вы могли охарактеризовать доклад спецслужб Литвы про угрозу российского газа для энергобезопасности Литвы?

— Этот документ производит удручающее впечатление, напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык "угрозы национальной безопасности" на все, что связано и даже не связано с Россией или подразумевает ее.

Нельзя не заметить, что подготовленный спецслужбами труд считается в Литве установочным документом, с которым должны сверять свои действия не только госструктуры, но и общественные, неправительственные организации, в том числе которые состоят из выходцев из других государств. При несоблюдении норм и правил, прописанных департаментом государственной безопасности, в ход идут запугивания, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование, в том числе и своих, литовских, граждан. Подобная "воспитательная" практика хорошо известна нам из недавнего прошлого.

— Есть и другие темы, которые литовская сторона использует. Например, экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис назвал Калининградскую область России "аннексированной". Как бы вы прокомментировали подобные заявления?

— С учетом преклонного возраста и состояния здоровья Витаутаса Ландсбергиса, мы его заявления не комментируем. От себя хочу добавить, что, по последним опросам общественного мнения в Литве, его деятельность не удовлетворяет 61% жителей страны.

— А президент Литвы Гитанас Науседа ранее обвинил Россию в "усердном" стремлении "переписать историю" и в том, что соглашение между нацистской Германией и СССР привело "к последующей оккупации стран Балтии". Как бы вы прокомментировали такое заявление политика?

— Мы регулярно наблюдаем попытки со стороны представителей ряда государств, в том числе и Литвы, манипулировать историческими фактами, фальсифицировать историю, в первую очередь историю Второй мировой войны. Наша позиция известна и остается неизменной: в оценках причин ответственности за начало и итогов войны необходимо опираться на выводы и решения Нюрнбергского трибунала. Любые попытки подменить или размыть его заключения, оправдать или героизировать нацизм и его пособников, подсунуть извращенные трактовки аморальны и недопустимы.

Если же говорить о конкретике, я бы хотел отметить, что широко распространенное в странах Прибалтики утверждение об их "оккупации" Советским Союзом в 1940 году противоречит общепринятому в тот период определению этого правового термина. В соответствии с международно-правовой доктриной середины XX века под оккупацией принималось приобретение государством никем не заселенной территории, которая ранее не принадлежала какому-либо государству, путем установления над ней эффективного контроля с намерением распространить на нее суверенитет. Вот так это понималось. Кроме того, этот термин означал временное занятие в ходе вооруженного конфликта армией одного из государств территории другого. Поэтому для правовой оценки ситуации, которая сложилась в Прибалтике в 1930-х годах, термин "военная оккупация" не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, не велось военных действий без объявления войны, а ввод войск осуществлялся с ясно выраженного согласия властей этих республик.

Кроме того, как мы знаем, в Латвии, Литве и Эстонии на протяжении всего периода их пребывания в составе СССР, за исключением времени оккупации Германией этой части территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, действовали национальные органы власти. Как известно, именно эти национальные органы власти республик в лице их Верховных Советов приняли в 1990 году решение, приведшее к их выходу из состава СССР. Все эти обстоятельства надо очень четко понимать.

— Хотелось бы затронуть тему других энергоносителей. Вы знаете, что Белоруссия рассматривает возможность закупок нефти в других странах. На ваш взгляд, возможно ли, что в случае отказа Минска от поставок российской нефти Вильнюс будет готов осуществлять в достаточном объеме транзит черного золота для Белоруссии через свои порты, например, в Клайпеде? Как к этому относится Россия?

— Мы относимся к этому спокойно. Белоруссия, как и любое суверенное государство, имеет полное право самостоятельно выбирать поставщиков энергоресурсов и любой другой продукции, руководствуясь собственными соображениями экономической целесообразности и оптимизации маршрутов поставок.

Россия, со своей стороны, также выбирает покупателей нефти, которые предлагают разные цены. Отмечу при этом, что главный здесь вопрос не порты и не то, по каким маршрутам будет транспортироваться черное золото, а главный вопрос в том, откуда брать эту нефть и по каким ценам.

— В мае будет отмечаться 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия планирует посольство РФ в Литве в честь этого?

— У нас готовится целый комплекс мероприятий. Собственно говоря, 75 лет освобождения Литвы состоялось в прошлом году, а 28 января исполнилось 75 лет освобождения Клайпеды. Мы там были, очень торжественно и широко отметили эту дату.

Я вручил первые юбилейные награды. Вы знаете, что указом президента РФ появилась памятная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Одним из центральных событий будет программа вручения живущим в Литве ветеранам войны и тем, кто приравнен к ним, этих наград. Таких людей здесь в Литве проживает 1250 человек. Так что можете представить, какая объемная, но интересная и трогательная предстоит нам работа в этом плане. Будем ездить по городам. Сейчас разрабатываем план поездок.

Будем встречаться с ветеранами, возлагать венки, беседовать, вспоминать пройденное, говорить о том, кто и как сегодня воспринимает Победу, выслушивать их в первую очередь. Так что событий будет много.

Мы, дипломаты, обычно в этом день выезжаем в 30 городов Литвы, где возлагаем цветы, встречаемся с ветеранами. Там, где есть желание местных властей в этом участвовать, мы всегда это приветствуем. Но, к сожалению, это единичные случаи.

Большие надежды возлагаем и мы, и ветераны на серию праздничных мероприятий, посвященных этой Великой Победе.

— Учитывая характер отношений Москвы и Вильнюса и политику Литвы по отношению к России, изъявляли ли литовские власти желание посетить памятные мероприятия в Москве 9 мая? Направляла ли российская сторона им приглашения?

— По моим данным, на данный момент приглашения не направлялись. Если хочется выяснить это более точно, нужно обратиться в администрацию президента России.

Мы обратили внимание на то, что посол Литвы в Москве в последние годы не участвует в параде Победы на Красной площади, объясняя это политическими соображениями, а участвует только в торжественных приемах по этому поводу.

— Есть достаточно позитивная тема в отношениях двух стран – туризм. Литва в прошлом году вошла в десятку предпочтений россиян как место для летнего отдыха, кроме этого, граждане Литвы являются одними из самых многочисленных туристов, посещающих Калининградскую область по электронным визам. Скажите, как в целом обстоят дела с туризмом между странами по итогам 2019 года? Что ожидать в 2020 году? Что можно сделать для роста туризма?

— Действительно, по литовским статистическим данным за девять месяцев прошлого года Россия занимала третье место среди стран, граждане которых посещали Литву в туристических целях – 147 тысяч. Я думаю, это вполне закономерно, поскольку Литва – страна с красивой природой, интересной историей, большим количеством культурных и культурно-исторических памятников, в том числе нашего совместного прошлого. Она всегда была притягательна для наших людей.

Хочу подчеркнуть, что мы выступали и будем выступать за то, чтобы люди наших стран общались как можно больше. Мы были бы готовы идти по пути упрощения визового режима и даже его отмены. Кстати, в этом направлении у нас были введены электронные визы. С момента их внедрения 1 июля 2019 года в Калининградской области ими воспользовались более 32 тысяч граждан Литвы из общего количества 77 тысяч иностранцев, въехавших в российский эксклав по данной упрощенной процедуре.

Затем, с 1 октября 2019 года распространили эту практику на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, куда тоже в большом количестве поехали литовцы. А на днях эта практика еще распространилась и на Дальний Восток, куда граждане Литвы тоже могут поехать. Так что направление очень перспективное.

Как мы считаем, в целях активизации общения людей можно было бы подписать соглашение о местном приграничном передвижении, которое позволяет жителям сопредельных территорий пересекать границу без виз. Такое соглашение было подписано с Польшей, и в 2013 году на основании него состоялось шесть миллионов пересечений границы. Это очень большая цифра.

Так что наше предложение Литве о том, чтобы подписать такое соглашение, остается в силе.

В целом хочу сказать, что общение людей, живущих по обе стороны границы, будет несомненно способствовать большему взаимопониманию, доверию и, безусловно, позитивно повлияет на атмосферу двусторонних отношений, чего бы мы очень хотели.

— Как вы отмечаете День дипломата? Есть ли у вас особые традиции, связанные с ним?

— С Днем дипломата меня связывает все, потому что я работаю в системе дипломатической службы 47 лет. Можете себе представить, что это за срок. Я за эти годы все ступеньки прошел до посла включительно. Был и на других постах, был и директором департамента, и послом по особым поручениям. А сегодня являюсь уже послом в третьей по счету стране. Я прожил очень интересную дипломатическую жизнь. Я ей горжусь, горжусь тем, что стал дипломатом. Счастлив, что я на этом поприще. Надеюсь, что какую-то пользу я своей стране принес.