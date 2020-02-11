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Биография Валентина Котика
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РИА Новости

Биография Валентина Котика

03:05 11.02.2020
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© Public domainКотик Валя (Валентин Александрович) (1930—1944), юный партизан Великой Отечественной войны
Котик Валя (Валентин Александрович) (1930—1944), юный партизан Великой Отечественной войны
© Public domain
Пионер-герой, партизан, разведчик, самый юный Герой Советского Союза Валентин Александрович Котик (Валя Котик) родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области Украины в семье сельского колхозного активиста.
Учился в средней школе №4 города Шепетовка Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области Украины, к началу войны окончил пятый класс.
В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Шепетовского района, Валя Котик вел работу по сбору оружия и боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на гитлеровцев.
Зимой 1942 года был на связи с Шепетовской подпольной партийной организацией и выполнял ее поручения по разведке, а в 1943 году сражался в партизанском отряде имени Кармелюка под командованием Ивана Музалева.
В октябре 1943 года обнаружил секретную немецкую линию связи, по которой осуществлялась связь со ставкой Гитлера в Варшаве. Телефонный кабель был проложен частично под землей, Валя Котик обнаружил место его выхода и показал взрослым бойцам, которые уничтожили эту линию связи.
Помогал вести разведку при диверсиях на железной дороге: его партизанский отряд взорвал шесть немецких эшелонов.
29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, он поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою.
11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная Армия освободила Шепетовку, и попросил взять его освобождать соседний город Изяслав.
16 февраля 1944 года 14-летний партизанский разведчик был смертельно ранен, и на следующий день скончался. Существуют две версии его гибели. Согласно первой из них, 16 февраля он получил смертельные ранения в бою за освобождение города Изяслав и умер на следующий же день. Согласно второй версии, пионер был сначала ранен только в плечо, потом эвакуирован в партизанский госпиталь, но погиб по дороге туда при немецкой бомбардировке.
Он был похоронен в центральном парке города Шепетовка.
За проявленный героизм Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина, а также медалью "Партизану Отечественной войны" II степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Его именем названы многочисленные улицы, как в России, так и на Украине. Памятник юному герою установили перед школой, в которой он учился, в Москве на ВДНХ, в Симферополе, на аллее Героев в Детском парке. В честь него также был назван теплоход. Кроме того, Валя Котик стал одним из прототипов героя Вали Котко из кинофильма "Орленок", вышедшего в 1957 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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