Биография Валентина Котика

Учился в средней школе №4 города Шепетовка Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области Украины, к началу войны окончил пятый класс.

В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Шепетовского района, Валя Котик вел работу по сбору оружия и боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на гитлеровцев.

Зимой 1942 года был на связи с Шепетовской подпольной партийной организацией и выполнял ее поручения по разведке, а в 1943 году сражался в партизанском отряде имени Кармелюка под командованием Ивана Музалева.

В октябре 1943 года обнаружил секретную немецкую линию связи, по которой осуществлялась связь со ставкой Гитлера в Варшаве. Телефонный кабель был проложен частично под землей, Валя Котик обнаружил место его выхода и показал взрослым бойцам, которые уничтожили эту линию связи.

Помогал вести разведку при диверсиях на железной дороге: его партизанский отряд взорвал шесть немецких эшелонов.

29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, он поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою.

11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная Армия освободила Шепетовку, и попросил взять его освобождать соседний город Изяслав.

16 февраля 1944 года 14-летний партизанский разведчик был смертельно ранен, и на следующий день скончался. Существуют две версии его гибели. Согласно первой из них, 16 февраля он получил смертельные ранения в бою за освобождение города Изяслав и умер на следующий же день. Согласно второй версии, пионер был сначала ранен только в плечо, потом эвакуирован в партизанский госпиталь, но погиб по дороге туда при немецкой бомбардировке.

Он был похоронен в центральном парке города Шепетовка.

За проявленный героизм Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина, а также медалью "Партизану Отечественной войны" II степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.