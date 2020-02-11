Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-11T08:00+0300
https://ria.ru/20200211/1564501474.html
Анатолий Белый — о Христе, музыке, театре и гонках
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279523_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a563d68ea39444753a8b0feb7b5f70c7.jpg
РИА Новости

Анатолий Белый — о Христе, музыке, театре и гонках

08:00 11.02.2020
137
© Фото : Михаил Рыжов / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"Анатолий Белый
Анатолий Белый
© Фото : Михаил Рыжов / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Анна Чепурнова. Анатолий Вайсман, которого больше знают под псевдонимом Белый, — известный актер театра и кино. В фильмографии из более чем 80 картин трудно выделить ту, которая сделала его знаменитым. То же и с театральными работами. Мастер у Яноша Саса, Загорецкий у Олега Меньшикова, Лир у Тадаси Судзуки... К этим ролям добавился советский композитор Леонид Половинкин.
В 1920-х и начале 1930-х он был одним из ярчайших представителей отечественного авангарда, а потом его музыку перестали исполнять, и теперь о ней мало кто помнит. На Первом Международном музыкальном фестивале "Энергия открытий" состоится мировая премьера спектакля "Корабль счастье", посвященного судьбе и творчеству Половинкина, а также его совместной работе и роману с Наталией Сац.
В интервью РИА Новости Анатолий Белый рассказал не только о спектакле, но и о новых ролях в кино, работе в команде и отношении к скорости.
— Анатолий, чем вас заинтересовал Половинкин, почему вы согласились участвовать в постановке "Корабль счастье"?
— Немало талантливых творцов по какому-то роковому стечению обстоятельств оказались незаслуженно забыты. Мне понравилось, что благодаря фестивалю есть возможность восстановить справедливость и наконец-то вспомнить таких людей и их творчество.
Наш спектакль посвящен счастливому времени для моего героя — его работе с Наталией Сац и их роману. Но история построена так, что удается рассказать всю биографию композитора, творившего в стиле конструктивизма. Конечно, в постановке нашли отражение и страшные реалии тех лет — репрессии, запреты.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"

Анатолий Белый

Анатолий Белый
1 из 2

Анатолий Белый

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"Анатолий Белый
Анатолий Белый
2 из 2
Анатолий Белый
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
1 из 2

Анатолий Белый

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
2 из 2
Анатолий Белый
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
— Музыку Леонида Половинкина вы впервые услышали перед спектаклем?
— Да, она помогла мне понять, каким неординарным человеком был этот композитор. Его работы заряжают энергией творения, созидания чего-то нового, это какое-то революционное, очень мощное высказывание. В общем-то, они вполне соответствуют своему времени — слому эпох, когда человечество стояло на пороге больших перемен. Музыка Половинкина сродни стихам Маяковского и супрематическим картинам Малевича.
— Недавно начались съемки спортивной драмы о команде "КамАЗ-мастер". Если я правильно поняла, прототип вашего героя в этом проекте — знаменитый автогонщик Владимир Чагин?
— У нас в сценарии написано: "Все персонажи вымышленные, все истории — реальные". Мы снимаем фильм о том, как создавалась легендарная команда, побеждавшая в ралли "Дакар" много раз. Я играю ее руководителя, который занимается в том числе и психологическими проблемами. Он задумывается и о том, что такое командная игра и какими должны быть чемпионы.
© Фото : Евгения Бабская / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"Анатолий Белый
Анатолий Белый
© Фото : Евгения Бабская / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
Анатолий Белый
В апреле мы едем под Астрахань, там будем снимать "экшен" — ралли-рейд "Золото Кагана". Я этого жду с нетерпением, потому что уже успел примерить форму и шлем, посидеть в кабине "боевого" камаза. Чемпион "Дакара" 2015 года Айрат Мардеев прокатил меня по маленькому учебному полигону в Набережных Челнах со скоростью 100 километров в час по трамплинчикам. Иногда было ощущение, что эта машина может летать. Кайф! Абсолютно мужская история.
— А вы и вне кино любите скорость?
— В разумных пределах. Мотоцикла у меня никогда не было, из машин — только "Субару", очень скоростная, потом БМВ, тоже дикий зверек. А сейчас я катаюсь на спокойной "Ауди" — повзрослел. Но после того, как проехался на камазе, во мне проснулось желание погонять.
— Вы сами можете назвать себя командным игроком?
— Если подбирается хорошая компания, то да. Но когда чувствую, что коллектив не очень, предпочитаю тратить время и энергию на себя. Я руковожу проектом "Кинопоэзия", подбираю для него участников, и это интересно. Хотя неожиданно многие люди потянулись к нему сами, порой это были те, с кем я даже и не надеялся сотрудничать.
— В прошлом году вы вместе с командой Дмитрия Крымова работали над проектом для Венецианской биеннале...
— Крымов — замечательный режиссер и художник. Восхищаюсь его умением образно мыслить, создавать ироничные и глубокие спектакли. У них особая эстетика, и я, честно говоря, не сразу в нее вписался.
Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина В конце пребывает начало, процесс съемок, 2018
16 декабря 2019, 14:39Культура
Венецианский проект ГМИИ "В конце пребывает начало" покажут в России
Когда мы начинали работать над "Сережей", Дима мне часто говорил: "Не надо МХАТа, не играй ничего психологического". Этим он добивался достоверности, документальности. В этом смысле для Крымова камертоном служит актриса Маша Смольникова, которая в любой роли очень органична. Сейчас я в "Сереже" играю с наслаждением.

Однажды на репетициях этого спектакля Дима подходит ко мне с невозмутимым видом и спрашивает: "Толя, у вас есть лишняя ночь?" Я ничего не понимаю, а он продолжает: "Мне работу подкинули, надо кое-что сделать для Венецианской биеннале. Вы мне нужны буквально на ночь: сыграете Христа и пойдете домой".

Видео для биеннале снималось с нескольких камер в заброшенном здании хлебозавода, абсолютно круглом, кстати говоря, конструктивистском. На каждом этаже — проваленный пол с торчащей из него арматурой и полуразрушенные колонны — в таких интерьерах Крымов со своей командой создали композицию "Тайная вечеря".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСпектакль "Сережа" в МХТ имени Чехова
Спектакль Сережа в МХТ им. Чехова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Спектакль "Сережа" в МХТ имени Чехова
Сначала на видео кажется, что это просто картина, но потом в ее пространство входят монтажники и начинают уносить картонных апостолов. Только одна фигура с полотна оказывается живой, и по телефону, забытому кем-то из рабочих, этот человек говорит с Отцом, произносящим в конце слово "пора". Сюжет пробирает до дрожи.
— Вам удалось увидеть эту работу в пространстве биеннале?
— К сожалению, нет, я был занят — репетировал спектакль "Бег", премьера состоялась в прошлом году. Эта моя вторая работа с Сергеем Женовачем. Он, конечно, очень точно чувствует и понимает Булгакова, это абсолютно его автор. "Бег" решен им в ключе почти шеспировской трагедии и очень актуален сегодня. Роль Хлудова для меня — огромная ответственность, она мне очень дорога.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Анатолий Белый в роли Романа Валерьяновича Хлудова и Михаил Пореченков в роли Григория Лукьяновича Чарноты (справа налево) в сцене из спектакля "Бег" в постановке Сергея Женовача в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова

Спектакль Бег в МХТ им. Чехова
1 из 3

Анатолий Белый в роли Романа Валерьяновича Хлудова и Михаил Пореченков в роли Григория Лукьяновича Чарноты (справа налево) в сцене из спектакля "Бег" в постановке Сергея Женовача в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Фото : Екатерина Цветкова / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"

Актер Анатолий Белый в сцене из спектакля "Мастер и Маргарита" в МХТ имени А. П. Чехова

Актер Анатолий Белый в сцене из спектакля Мастер и Маргарита в МХТ им. А.П.Чехова
2 из 3

Актер Анатолий Белый в сцене из спектакля "Мастер и Маргарита" в МХТ имени А. П. Чехова

© Фото : Екатерина Цветкова / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актер Анатолий Белый в роли Мастера в сцене из спектакля "Мастер и Маргарита" в постановке венгерского режиссера Яноша Саса

Генеральная репетиция спектакля Мастер и Маргарита в постановке венгерского режиссера Яноша Саса на сцене МХТ имени А.П. Чехова
3 из 3

Актер Анатолий Белый в роли Мастера в сцене из спектакля "Мастер и Маргарита" в постановке венгерского режиссера Яноша Саса

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Анатолий Белый в роли Романа Валерьяновича Хлудова и Михаил Пореченков в роли Григория Лукьяновича Чарноты (справа налево) в сцене из спектакля "Бег" в постановке Сергея Женовача в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актер Анатолий Белый в сцене из спектакля "Мастер и Маргарита" в МХТ имени А. П. Чехова

© Фото : Екатерина Цветкова / Предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
3 из 3

Актер Анатолий Белый в роли Мастера в сцене из спектакля "Мастер и Маргарита" в постановке венгерского режиссера Яноша Саса

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
— Увидим ли мы вас в ближайшее время в кино?
— Надеюсь, в марте наконец состоится премьера фильма "Колл-центр". У меня там небольшая роль, но работа с режиссерами Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым дорогого стоит. У них тонкий вкус, и сценарий фильма острый и небанальный — жду, что зрители оценят его по достоинству.
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
31 января, 08:01Культура
Марина Зудина: не все заканчивается, когда муж теряет к жене интерес
400000
Спортсмены и команды
Владимир Чагин
КультураМузыкаТеатрКино и сериалыНаталия Сац
Рекомендуем
Месса в церкви на Манхэттене
Бог наш и американский: к вопросу о навязанных ценностях
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Николай К. у своей забойной
"Все в крови, кругом трупы". В Приморье обнаружили "логово живодера"
Алексей Фалькин и Евгений Кряжев
"Перепутали с маньяком": уралец девять лет провел в психбольнице
Художник Тим Кумаритов у своей картины Сон на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
"Новые городские художники" завоевывают Москву
Турист в горах
Сбежать от рутины. Пять идей для экстремального отпуска
Скелет 3D
Как меняется скелет современного человека: самые необычные факты
Снаряд времен ВОВ
Эхо войны: в центре Волгограда обнаружен снаряд времен ВОВ
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой эре"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня
Валерий Фальков: Миннауки крестовый поход на вузы не планирует
Пентагон в Вашингтоне
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Продажа медицинских масок
В Пермском крае проверят цены на медицинские маски
Логотип ОПЕК
В Казахстане рассказали, когда может пройти министерская встреча ОПЕК+
Скорая помощь в Кабуле
СМИ: не менее пяти человек погибли, 11 пострадали при взрыве в Кабуле
Работа отдела кадров в одной из компаний
Студенты и выпускники вузов смогут получить работу благодаря анкете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07МИД заявил об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
09:05Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС
08:56Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга
08:52Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах
08:52Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ
08:47В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку
08:46В Анапе потушили пожар на производстве металлопластиковых конструкций
08:46Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле
08:41На Урале при столкновении двух машин на трассе погибли три человека
08:38Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
08:36Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах
08:36Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая
08:21Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
08:21Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
08:19СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш
08:17Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу
08:16Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
08:12В Москве во вторник ожидается до двух градусов тепла
08:10Эксперт: победитель праймериз в Айове Буттиджич вряд ли повторит успех
08:04Аргентина сменит посла в России
Лента новостейМолния