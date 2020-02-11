Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во всех странах мира отмечается Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day). В 2020 году он приходится на 11 февраля

Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.

Цифровые технологии все активнее входят в нашу повседневную жизнь . Поэтому обеспечение безопасности в Интернете – одно из наиболее актуальных требований современности и прогресса. Безопасный и позитивный интернет это не только специальные защитные программы. Это, в первую очередь, обилие позитивного контента, знания обычных пользователей об основах безопасности и общественный консенсус относительно норм поведения в Сети. Это также и общественно-государственное партнерство, направленное на повышение уровня интернет-безопасности обычных пользователей. А также это интернет-возможности и сервисы, приходящие на помощь людям практически в любой проблемной ситуации.

С 2005 года главным координатором Дня безопасного Интернета в мире стала некоммерческая организация Insafe (European Safer Internet Network), которая состоит из национальных центров, созданных при участии Еврокомиссии. Членами Insafe являются все страны Европейского союза, а также Исландия, Норвегия и Россия.

Каждый из национальных центров организации занимается на местном уровне реализацией образовательных программ , связанных с вопросами интернет-безопасности, организует работу телефона доверия и сотрудничает с молодежью, чтобы обеспечить на основе фактических данных многосторонний подход к совершенствованию сети интернет.

Если в стране Центра Insafe нет, то международным организатором мероприятий Дня безопасного Интернета является авторизованный Insafe Комитет . Страны, не имеющие своих национальных центров, могут направлять свои предварительные заявки на участие во всемирных мероприятиях в сеть Insafe.

В течение нескольких лет День безопасного Интернета перешагнул через свои изначальные европейские рамки и стал подлинно международным праздником, отмечаемым на пяти континентах.

Мероприятия Дня проходят под различными девизами. В 2020 году девиз Дня безопасного Интернета звучит так "Вместе за лучший Интернет" (Together for a better internet).

В 2008 году был создан Центр безопасности в информационном обществе "НеДопусти!" , который является уполномоченным российским членом Insafe и членом Международной сети "горячих линий" по борьбе с противоправным контентом INHOPE, а также официальным организатором мероприятий Международного дня безопасного Интернета на территории России.

Официальной российской частью всемирных мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного Интернета, является Неделя безопасного Рунета, которая проводится в дни, предшествующие ему. В 2020 году она пройдет с 11 по 19 февраля включительно

Мероприятия Недели проходят как в Москве, так во многих регионах России.

Впервые Неделя безопасного Рунета была проведена в 2008 году по инициативе региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) и российского офиса Microsoft. С 2009 года оператором Недели является проект РОЦИТ "Центр безопасного Интернета". С этого же года Неделя безопасного Рунета входит в число официальных мероприятий Международного дня безопасного Интернета, которые проводятся в различных странах мира.

В рамках Недели безопасного Рунета проводится серия мероприятий, объединенных общей тематикой – безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивного и этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых технологий в нашей повседневной безопасности.