Акула или бревно: в Австралии сняли странное видео после бури

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Видео, на котором видно плавник большой белой акулы в мутной воде, стало вирусным, Видео, на котором видно плавник большой белой акулы в мутной воде, стало вирусным, сообщает Daily Mail.

Кадры были сняты после бури, когда часть домов в прибрежном пригороде Сиднея были затоплены.

Местные жители ставят под сомнение подлинность видео. Некоторые утверждают, что на самом деле это бревно.

"Оно проплыло мимо нашего дома. Сначала мы подумали, что это акула", — сказала одна из пользователей. По другой версии, это — перевернутая доска для серфинга.

Чиновники Нового Южного Уэльса заявили, что не могут подтвердить наличие рыбы в ролике.

Тем не менее, туристам советуют быть осторожнее, из-за дождей вода становится мутной. На побережье установили знаки, предупреждающие об акулах.