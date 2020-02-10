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В Москве завершили реконструкцию коллектора "Манежный"
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РИА Новости

В Москве завершили реконструкцию коллектора "Манежный"

10:03 10.02.2020 (обновлено: 09:16 11.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник ГУП "Москоллектор"
Сотрудник ГУП Москоллектор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник ГУП "Москоллектор". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комплексная реконструкция коммуникационного коллектора "Манежный" завершена в исторической части Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Комплексом городского хозяйства завершена реконструкция коммуникационного коллектора "Манежный". В обновленном инженерном сооружении специалисты смогут разместить около 70 км различных коммуникаций", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, во время работы специалистами ГУП "Москоллектор" применялась технология инъекционной гидроизоляции, которая позволяет работать, не производя разрытия. Также была произведена модернизация системы охранно-пожарной сигнализации и систем диспетчерского управления, которые позволяют оперативно отслеживать все процессы и не допускать создания аварийных ситуаций.
"Применение вышеперечисленных технологий позволило увеличить срок эксплуатации коллектора почти в 2 раза, при этом не нарушив комфорт москвичей и гостей столицы. Опыт Москвы по строительству подземных сооружений уникален. Нигде больше - ни в России, ни в мире - нет столь разветвленной и протяженной сети коммуникационных коллекторов", - добавил Бирюков.
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В пресс-службе напомнили, что комплексная реконструкция в коммуникационном коллекторе "Манежный" была начата в январе 2019 года.
ГУП "Москоллектор" обслуживает более 792 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.
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МосколлекторМоскваОбщество
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