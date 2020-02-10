В Москве завершили реконструкцию коллектора "Манежный"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комплексная реконструкция коммуникационного коллектора "Манежный" завершена в исторической части Комплексная реконструкция коммуникационного коллектора "Манежный" завершена в исторической части Москвы , сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Комплексом городского хозяйства завершена реконструкция коммуникационного коллектора "Манежный". В обновленном инженерном сооружении специалисты смогут разместить около 70 км различных коммуникаций", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, во время работы специалистами ГУП "Москоллектор" применялась технология инъекционной гидроизоляции, которая позволяет работать, не производя разрытия. Также была произведена модернизация системы охранно-пожарной сигнализации и систем диспетчерского управления, которые позволяют оперативно отслеживать все процессы и не допускать создания аварийных ситуаций.

"Применение вышеперечисленных технологий позволило увеличить срок эксплуатации коллектора почти в 2 раза, при этом не нарушив комфорт москвичей и гостей столицы. Опыт Москвы по строительству подземных сооружений уникален. Нигде больше - ни в России, ни в мире - нет столь разветвленной и протяженной сети коммуникационных коллекторов", - добавил Бирюков.

В пресс-службе напомнили, что комплексная реконструкция в коммуникационном коллекторе "Манежный" была начата в январе 2019 года.