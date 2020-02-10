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Слуцкий оценил планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией
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РИА Новости

Слуцкий оценил планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией

23:23 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что строка в проекте бюджета США на 2021 год о выделении 700 миллионов долларов на борьбу с Россией призвана произвести популистский эффект в рамках предвыборной кампании в США.
Россия и Китай названы главными врагами США в проекте бюджета на 2021 год. Кроме того, бюджет предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ, 24 миллиона на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
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"Очередная серия русофобской "мыльной оперы". Семьсот миллионов долларов не такая большая сумма, и скорее всего, эта строка бюджета рассчитана больше как раз на популистский эффект, хотя и закладывает средства на борьбу с пропагандой", - заявил Слуцкий РИА Новости.
Он добавил, что предвыборная кампания в США, по сути, уже началась, и антироссийские карты там по-прежнему разыгрываются в качестве козырей.
"Все еще по инерции катится разрушающий российско-американские отношения маховик, запущенный администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы. Лично я говорю об этом с сожалением, поскольку уровень российско-американского диалога во многом влияет на вопросы стратегической стабильности и безопасности", - подчеркнул глава думского комитета.
При этом, по мнению Слуцкого, РФ и США как две крупнейшие ядерные державы не должны и не могут иметь настолько плохие взаимоотношения.
Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года, и нынешний президент США Дональд Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.
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