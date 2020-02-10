Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе, заявил его помощник

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве

"Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и "нормандском формате" и в Минске", - заявил Ермак в эфире телеканала "Украина 24"

Также он считает, что РФ тоже хочет решить вопрос Донбасса, иначе "у нас бы не состоялась встреча лидеров в Париже, у нас не продолжался бы процесс в Минске".

Также он рассказал, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. "Он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать, у нас было конструктивное общение", - отметил Ермак.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.