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Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе, заявил его помощник
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РИА Новости

Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе, заявил его помощник

23:05 10.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет прекратить войну в Донбассе, Киев делает для этого все возможное, заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.
"Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и "нормандском формате" и в Минске", - заявил Ермак в эфире телеканала "Украина 24".
Также он считает, что РФ тоже хочет решить вопрос Донбасса, иначе "у нас бы не состоялась встреча лидеров в Париже, у нас не продолжался бы процесс в Минске".
Также он рассказал, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. "Он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать, у нас было конструктивное общение", - отметил Ермак.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Разрушенный дом в Донецке
Вчера, 12:05Сказано в эфире
Непреклонная воля. Эксперт о том, что мешает урегулированию в ДонбассеГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказался от полного развода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал влияние Вашингтона на Украину.
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Андрей ЕрмакДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
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