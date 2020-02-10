Суд вновь перенес вынесение приговора экс-советнику Трампа Флинну

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Вынесение приговора экс-советнику президента США Вынесение приговора экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну , которое было намечено на 27 февраля, вновь перенесено, говорится в распоряжении суда.

Обвинение и адвокаты Флинна спорят сейчас относительно того, будет ли Флинн отказываться от признания вины.

Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. После этого Флинн просил отсрочить приговор.

С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.