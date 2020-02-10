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Суд вновь перенес вынесение приговора экс-советнику Трампа Флинну
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РИА Новости

Суд вновь перенес вынесение приговора экс-советнику Трампа Флинну

23:03 10.02.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Вынесение приговора экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну, которое было намечено на 27 февраля, вновь перенесено, говорится в распоряжении суда.
Обвинение и адвокаты Флинна спорят сейчас относительно того, будет ли Флинн отказываться от признания вины.
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Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. После этого Флинн просил отсрочить приговор.
С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
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