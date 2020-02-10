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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T23:57+0300
https://ria.ru/20200210/1564523501.html
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
https://cdn23.img.ria.ru/images/151587/13/1515871398_594:634:2889:1925_1036x0_80_0_0_d4f5f20a451b22f58093546f25158013.jpg
РИА Новости

Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим

23:02 10.02.2020 (обновлено: 23:57 10.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — рассказал Боренков.
По его словам, ЗРК "Панцирь-С" перехватил первую цель на расстоянии около двух километров от базы, вторую — в шести километрах.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
а спутников у нас нет? проследить путь бпла и вмазать по стартовой точке?
10 февраля, 23:29
вввася васильев
8000110
Вы вместе с вашим ЗЕ точно впереди планеты всей))
10 февраля, 23:51
llevone2017
1410004
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