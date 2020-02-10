Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — рассказал Боренков.
По его словам, ЗРК "Панцирь-С" перехватил первую цель на расстоянии около двух километров от базы, вторую — в шести километрах.