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Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
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РИА Новости

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

22:59 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Японские власти действуют хаотично и несистемно в отношении круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в понедельник представители минздрава Японии сообщили, что еще у 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек. Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса.
"Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы", - сказала Захарова в эфире "Русского радио".
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
Пассажиры лайнера Diamond Princess
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Распространение нового коронавирусаМария ЗахароваЯпонияВ мире
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