"Роскосмос" намерен обсудить с НАСА полеты в дальний космос

"Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса. А тем временем сотрудницы одного из центров @NASA рекламируют полёт на Луну https://t.co/SmlTY7KhYL

Очередная экспедиция отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. В полет отправятся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди. В настоящее время на МКС совершают полет россияне Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр, которые вернутся на Землю 17 апреля.