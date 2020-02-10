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"Роскосмос" намерен обсудить с НАСА полеты в дальний космос
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РИА Новости

"Роскосмос" намерен обсудить с НАСА полеты в дальний космос

22:55 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 19 ноября 2018
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" намерен провести весной с НАСА переговоры по совместному исследованию дальнего космоса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Очередная экспедиция отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. В полет отправятся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди. В настоящее время на МКС совершают полет россияне Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр, которые вернутся на Землю 17 апреля.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий Рогозин
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