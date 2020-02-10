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https://ria.ru/20200210/1564523346.html
Источник: КНДР в 2019 году не прекратила ракетно-ядерную программу
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РИА Новости

Источник: КНДР в 2019 году не прекратила ракетно-ядерную программу

22:50 10.02.2020
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© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
ООН, 10 фев - РИА Новости. Северная Корея в 2019 году не прекратила ракетно-ядерную программу и игнорировала санкции, сообщил РИА Новости дипломатический источник, ссылаясь на доклад экспертов Совета Безопасности ООН.
По его словам, итоговый доклад за 2019 год группы экспертов Совбеза будет распространен в понедельник в Комитете по санкциям против КНДР СБ ООН.
Как рассказал источник, "в документе говорится, что хотя КНДР воздерживалась от ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, это не значит, что она остановила свои ядерные и ракетные программы; более того, отсутствие дипломатического прогресса дало ей повод пригрозить разморозкой опасных составляющих этой программы".
По его словам, в докладе отмечается, что Пхеньян провел не менее 25 испытательных пусков, включая новые типы баллистических ракет малой дальности и баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. Продолжался импорт нефти и нефтепродуктов в значительных объемах, экспорт угля и других подсанкционных товаров, в том числе путем перегрузки с судна на судно в открытом море, "что обессмысливает секторальные санкции", отметил собеседник агентства. К тому же, добавил он, активизировалась деятельность по зарабатыванию северокорейцами денег в киберсфере, что позволяет с избытком покрыть убытки от запрета традиционной внешнеэкономической деятельности.
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Как подчеркнул собеседник агентства, в целом доклад является сбалансированным: он отмечает как нарушения резолюций санкционного режима, причем в основном на основе фактов, а не домыслов, так и нежелательные последствия от санкций именно для гражданского населения КНДР, что в такого рода докладах упоминалось ранее вскользь. Как указывает источник, речь пойдет даже о рекомендациях продолжать, в том числе в рамках Совбеза, обсуждение темы нивелирования нежелательных гуманитарных последствий санкций.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР. Голосование по проекту резолюции пока не проходило, так как у него есть противники в числе западных стран в Совете Безопасности.
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