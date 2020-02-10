Пентагон попросил больше денег на подлодки и бомбардировщики

"Министерство... внесло дополнительные запросы в бюджет на 2021 год. Они включают дополнительные 2 миллиарда долларов на подводные лодки класса Columbia с баллистическими ракетами, 2,8 миллиарда долларов на бомбардировщики B-21, а также 1,5 миллиарда на средства стратегического сдерживания наземного базирования", - сказала Маккаскер.

По ее словам, также предполагается закупить 40 ракет-перехватчиков морского базирования для системы противоракетной обороны, 168 ракет для комплексов Patriot и 41 ракету для заатмосферных систем перехвата THAAD. Кроме того, Пентагону нужно еще 11,4 миллиарда долларов для дальнейшей разработки и испытаний самолетов F-35. Пентагон также планирует заказать восемь крупных морских кораблей и два беспилотных судна. Программа космических запусков включает не менее трех запусков спутников на геостационарную орбиту.

Как ожидается, реальный бюджет на 2021 год будет принят не на основе предложений администрации, обнародованных сегодня, а на основе переговоров партий в конгрессе уже после начала финансового года в октябре и после президентских выборов в ноябре. Тем не менее в отличие от "гражданского" бюджета конгресс в прошлом чаще прислушивался к требованиям администрации по увеличению ассигнований на оборону. Всего на оборону администрация Трампа запросила 740 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда больше, чем в 2020 году.