Число погибших на горнолыжном курорте в Польше выросло до трех

ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Число людей, погибших под крышей, сорванной сильным ветром на горнолыжном курорте в Число людей, погибших под крышей, сорванной сильным ветром на горнолыжном курорте в Польше , увеличилось до трех, говорится в сообщении госпиталя Нового Тарга.

Ранее сообщалось, что в селении Буковина-Татшаньска недалеко от Кракова сильный ветер сорвал крышу со здания проката лыжного снаряжения на горнолыжном спуске, она упала на людей. На месте погибли два человека – мать 52 лет и дочь 15 лет.

"В госпитале скончалась еще одна женщина 21 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что она тоже была дочерью погибшей женщины.

В госпитале остается 16 летний подросток – также член этой семьи. Он получил травму головы.