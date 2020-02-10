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Число погибших на горнолыжном курорте в Польше выросло до трех
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РИА Новости

Число погибших на горнолыжном курорте в Польше выросло до трех

22:45 10.02.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Число людей, погибших под крышей, сорванной сильным ветром на горнолыжном курорте в Польше, увеличилось до трех, говорится в сообщении госпиталя Нового Тарга.
Ранее сообщалось, что в селении Буковина-Татшаньска недалеко от Кракова сильный ветер сорвал крышу со здания проката лыжного снаряжения на горнолыжном спуске, она упала на людей. На месте погибли два человека – мать 52 лет и дочь 15 лет.
"В госпитале скончалась еще одна женщина 21 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что она тоже была дочерью погибшей женщины.
В госпитале остается 16 летний подросток – также член этой семьи. Он получил травму головы.
На месте работают следователи. Они выясняют, в частности, было ли здание построено с соблюдением мер безопасности.
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ПольшаВаршаваВ мире
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