В Мехико изучают возможный случай коронавируса из Китая

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Генеральное управление эпидемиологии Генеральное управление эпидемиологии Мексики расследует возможный случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Мехико, сообщило издание Milenio

"Гражданин Китая 37 лет, проживающий в Мехико, 3-27 января был в поездке в Баотао... Респираторные симптомы начались 7 февраля", - говорится в материале издания со ссылкой на эпидемиологическую службу.

Всего за время вспышки нового заболевания власти Мексики исследовали около 10 случаев возможного заражения, однако ни один из них не подтвердился.

По мнению исследователей Национального автономного университета Мексики, в течение нескольких недель инфекция всё же проникнет в страну в связи с формированием глобальных цепочек передачи вируса.