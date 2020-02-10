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В Мехико изучают возможный случай коронавируса из Китая
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РИА Новости

В Мехико изучают возможный случай коронавируса из Китая

22:37 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Генеральное управление эпидемиологии Мексики расследует возможный случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Мехико, сообщило издание Milenio.
"Гражданин Китая 37 лет, проживающий в Мехико, 3-27 января был в поездке в Баотао... Респираторные симптомы начались 7 февраля", - говорится в материале издания со ссылкой на эпидемиологическую службу.
Всего за время вспышки нового заболевания власти Мексики исследовали около 10 случаев возможного заражения, однако ни один из них не подтвердился.
По мнению исследователей Национального автономного университета Мексики, в течение нескольких недель инфекция всё же проникнет в страну в связи с формированием глобальных цепочек передачи вируса.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120000
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Распространение нового коронавирусаМехико (штат)МексикаУханьВ мире
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