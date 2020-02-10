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"Нафтогаз" готов к обсуждению продления контракта на транзит газа
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РИА Новости

"Нафтогаз" готов к обсуждению продления контракта на транзит газа

22:18 10.02.2020
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" готов обсуждать с "Газпромом" продление контракта на транзит газа, заявил глава компании Андрей Коболев.
"Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделенный оператор", - заявил Коболев в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
Он отметил, что "Украине нужно завершить внедрение европейского законодательства, которое регулирует рынок газа". "И тогда условия по этому продолжению могут быть лучше чем те, которые действуют сейчас", - отметил глава компании.
Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза Украины" завершилось 1 января 2020 года.
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