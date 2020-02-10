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СМИ: в Ираке подорвалась колонна, перевозившая груз для войск США
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РИА Новости

СМИ: в Ираке подорвалась колонна, перевозившая груз для войск США

22:15 10.02.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Взрывное устройство сработало к югу от Багдада в понедельник на пути следования военной колонны, доставлявшей груз для американских военных, сообщил телеканал al-Mayadeen со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Взрывное устройство было приведено в действие на пути следования военной колонны, перевозившей груз для американской армии, в районе эль-Удвания к югу Багдада", - говорится в сообщении. В результате взрыва поврежден автомобиль, жертв и пострадавших нет, уточнил источник.
На протяжении последних нескольких месяцев военные базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, регулярно становятся мишенью минометных и ракетных обстрелов. Такие инциденты участились после проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.
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