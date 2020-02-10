СМИ: в Ираке подорвалась колонна, перевозившая груз для войск США

"Взрывное устройство было приведено в действие на пути следования военной колонны, перевозившей груз для американской армии, в районе эль-Удвания к югу Багдада", - говорится в сообщении. В результате взрыва поврежден автомобиль, жертв и пострадавших нет, уточнил источник.