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Новости Подмосковья
2020-02-10T22:17+0300
https://ria.ru/20200210/1564522653.html
Андрей Воробьев проверил работу подмосковного Центра поддержки бизнеса
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РИА Новости

Андрей Воробьев проверил работу подмосковного Центра поддержки бизнеса

22:17 10.02.2020
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© пресс-служба правительства Московской областиАндрей Воробьев проверил работу подмосковного Центра поддержки бизнеса
Андрей Воробьев проверил работу подмосковного Центра поддержки бизнеса
© пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник проверил работу Центра защиты и поддержки бизнеса, созданного по его поручению 1 февраля на базе Центра управления регионом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подмосковные предприниматели могут обратиться в Центр защиты и поддержки бизнеса с жалобами и предложениями или получить помощь при открытии своего дела по единому телефонному номеру 0150 или на электронную почту 0150@mosreg.ru. "Горячая линия" центра работает в будни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 17 часов. Оператор перенаправляет звонок на ответственных специалистов профильных ведомств, которые консультируют заявителя в день обращения. Если вопрос требует проведения дополнительных проверок, предпринимателя записывают на прием.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с руководящим составом областного правительства в Центре управления регионом
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"Центр управления регионом набирает обороты и наша стратегическая задача - чтобы каждый министр, каждая отраслевая команда четко понимали, как совершенствуется, развивается, а самое главное, даёт эффективный результат работы каждое подразделение. Здравоохранение, образование, бизнес, управляющие компании, благоустройство, обслуживание дорог – всё это является приоритетом нашей работы", - приводится в сообщении комментарий Воробьева.
Как сообщила министр инвестиций и инноваций Подмосковья Наталья Егорова, за 7 дней поступило 463 обращения. В основном это вопросы малого бизнеса – открытие магазинов, предприятий.
По поручению губернатора во всех муниципалитетах области открываются центры "Мой бизнес", куда предприниматель может прийти за консультацией. Сейчас такие офисы работают уже в 12 округах. Здесь принимаются как персонифицированные, так и анонимные звонки. Любое обращение на "горячую линию", в центры "Мой бизнес", в Корпорацию развития Московской области, на инвестиционный портал Подмосковья или "Добродел" находятся на контроле в Центре защиты и поддержки бизнеса, отметили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаПолитикаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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