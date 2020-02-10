Андрей Воробьев проверил работу подмосковного Центра поддержки бизнеса

"Центр управления регионом набирает обороты и наша стратегическая задача - чтобы каждый министр, каждая отраслевая команда четко понимали, как совершенствуется, развивается, а самое главное, даёт эффективный результат работы каждое подразделение. Здравоохранение, образование, бизнес, управляющие компании, благоустройство, обслуживание дорог – всё это является приоритетом нашей работы", - приводится в сообщении комментарий Воробьева.

По поручению губернатора во всех муниципалитетах области открываются центры "Мой бизнес", куда предприниматель может прийти за консультацией. Сейчас такие офисы работают уже в 12 округах. Здесь принимаются как персонифицированные, так и анонимные звонки. Любое обращение на "горячую линию", в центры "Мой бизнес", в Корпорацию развития Московской области, на инвестиционный портал Подмосковья или "Добродел" находятся на контроле в Центре защиты и поддержки бизнеса, отметили в пресс-службе.

