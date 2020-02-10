После жесткой посадки в Коми заблокирован багажный отсек самолета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Часть пассажиров самолета Boeing-737, который совершил Часть пассажиров самолета Boeing-737, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми, пока не могут получить багаж, поскольку двери заднего багажного отсека оказались заблокированы, сообщает пресс-служба главы республики.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" , летевший из Москвы, в воскресенье при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

"В результате жесткой посадки самолета двери заднего багажного отсека были заблокированы, поэтому часть багажа все еще остается на борту судна. К сожалению, изъять его сейчас не представляется возможным. Необходимо дождаться окончания следственных действий по расследованию причин случившегося, а затем, после постановки самолета на стоянку, вскрыть багажный отсек специальными техническими средствами. Предположительно, уже завтра, 11 февраля, эти вопросы будут решены", - сказал мэр Усинска Николай Такаев, слова которого приводятся в сообщении.

Он попросил пассажиров с пониманием отнестись к этой ситуации.

По данным администрации Усинска, 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно. Вещи трех пассажиров находятся в офисе "ЮТэйр", и они заберут их сами, поскольку находятся в Харьяге.

"Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки", - информируют республиканские власти.

Ранее сообщалось, что аэропорт Усинска после инцидента планирует начать работу с 11 февраля.