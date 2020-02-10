Белый дом предложил увеличить оборонный бюджет США

"Запрошенный президентом бюджет для минобороны составляет 740,5 миллиарда долларов", - сказала она.

Она продемонстрировала слайд, из которого следует, что из этой суммы в общей сложности 69 миллиардов долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом.