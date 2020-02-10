Трамп рассказал о "супербыстрых ракетах" США для противостояния России

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть "супербыстрые ракеты" для противостояния России . Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Выступая перед губернаторами американских штатов, Трамп сообщил, у Пентагона их "огромное количество".

"Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", — сказал американский лидер.

По его словам, Соединенным Штатам необходимы "супербыстрые ракеты", так как Москва уже обладает подобным вооружением.

Как утверждает Трамп, российская сторона могла получить информацию о соответствующих технологиях от предыдущего руководства страны.

"Могу рассказать вам, как они их получили. Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы", — сообщил президент.