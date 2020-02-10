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https://ria.ru/20200210/1564522462.html
Трамп рассказал о "супербыстрых ракетах" США для противостояния России
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РИА Новости

Трамп рассказал о "супербыстрых ракетах" США для противостояния России

22:05 10.02.2020 (обновлено: 00:46 11.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть "супербыстрые ракеты" для противостояния России. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Выступая перед губернаторами американских штатов, Трамп сообщил, у Пентагона их "огромное количество".
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"Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", — сказал американский лидер.
По его словам, Соединенным Штатам необходимы "супербыстрые ракеты", так как Москва уже обладает подобным вооружением.
Как утверждает Трамп, российская сторона могла получить информацию о соответствующих технологиях от предыдущего руководства страны.
"Могу рассказать вам, как они их получили. Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы", — сообщил президент.
Трамп добавил, что в то время Вашингтон еще не занимался созданием таких ракет. По его мнению, это очень плохо.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАБарак ОбамаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Можно только порадоваться, они отчасти наши. Ведь РФ вкладывает деньги в ценные бумаги США, они прокручивают эти деньги и платят налоги у себя, а налоги идут на ракеты для России. Прекрасно!
10 февраля, 22:13
КМКостя Магомедов
19814143
А зачем тогда выделяют деньги на "супербыстрые", если они уже есть? Ай да хитрецы)0 Нет ни х-..ра у них))
10 февраля, 22:16
llevone2017
5740002
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