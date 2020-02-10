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2020-02-10T21:58+0300
https://ria.ru/20200210/1564522429.html
Аббас планирует встретиться с Ольмертом в Нью-Йорке
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РИА Новости

Аббас планирует встретиться с Ольмертом в Нью-Йорке

21:58 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ООН, 10 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует встретиться с экс-премьером Израиля Эхудом Ольмертом во вторник в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости в палестинском постпредстве при ООН.
"Встреча президента Палестины Аббаса и бывшего премьер-министра Израиля Ольмерта пройдет во вторник. Она будет закрытой", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, чему будет посвящены встреча.
Ожидается, что во вторник Аббас также примет участие в заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
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Посол США в Израиле прокомментировал "сделку века" по Палестине
Ранее предполагалось, что во вторник в СБ ООН пройдет голосование по проекту резолюции Палестины, Туниса и Индонезии, критикующему "сделку века" США. Однако в понедельник источники в Совбезе сообщили, что голосование не состоится. Тунис, Индонезия и Палестина продолжить консультации по проекту резолюции.
Этот документ стал ответом Палестины на представленный президентом США "мирный план" урегулирования. После того, как "сделка века" была озвучена американскими властями, Палестина ее осудила, а палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что миссия подготовит с партнерами резолюцию с "жесткими формулировками".
В одном из последних проектов резолюции говорилось, что "Совет Безопасности отмечает, что инициатива, касающаяся палестино-израильского конфликта, представленная 28 января, отклоняется от международно поддержанного круга полномочий и параметров для достижения справедливого, всеобъемлющего и долговечного решения этого конфликта, как это закреплено в соответствующих резолюциях ООН".
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29 января, 08:53
Палестино-израильский конфликт
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
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"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЭхуд ОльмертМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
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