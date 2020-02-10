Аббас планирует встретиться с Ольмертом в Нью-Йорке

ООН, 10 фев - РИА Новости. Президент Палестины Президент Палестины Махмуд Аббас планирует встретиться с экс-премьером Израиля Эхудом Ольмертом во вторник в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости в палестинском постпредстве при ООН.

"Встреча президента Палестины Аббаса и бывшего премьер-министра Израиля Ольмерта пройдет во вторник. Она будет закрытой", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, чему будет посвящены встреча.

Ожидается, что во вторник Аббас также примет участие в заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию.

Ранее предполагалось, что во вторник в СБ ООН пройдет голосование по проекту резолюции Палестины, Туниса и Индонезии, критикующему "сделку века" США. Однако в понедельник источники в Совбезе сообщили, что голосование не состоится. Тунис, Индонезия и Палестина продолжить консультации по проекту резолюции.

Этот документ стал ответом Палестины на представленный президентом США "мирный план" урегулирования. После того, как "сделка века" была озвучена американскими властями, Палестина ее осудила, а палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что миссия подготовит с партнерами резолюцию с "жесткими формулировками".

В одном из последних проектов резолюции говорилось, что "Совет Безопасности отмечает, что инициатива, касающаяся палестино-израильского конфликта, представленная 28 января, отклоняется от международно поддержанного круга полномочий и параметров для достижения справедливого, всеобъемлющего и долговечного решения этого конфликта, как это закреплено в соответствующих резолюциях ООН".