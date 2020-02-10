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Администрация Трампа предложила увеличить бюджет НАСА
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РИА Новости

Администрация Трампа предложила увеличить бюджет НАСА

21:47 10.02.2020
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© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА
© Flickr / JD Hancock
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Предложенный президентом США Дональдом Трампом проект бюджета НАСА на 2021 финансовый год составляет 25,2 миллиарда долларов, это на 12% больше, чем в текущем году, свидетельствует распространенный Белым домом в понедельник документ.
"Это наш самый сильный бюджет за всю историю", - заявил в связи с публикацией бюджета глава НАСА Джим Брайденстайн, выступая в агентстве.
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Согласно представленному администрацией документу, "бюджет увеличит финансирование инновационных программ, которые позволят доставить астронавтов на Луну, поддержать предшествующие этому миссии и продвинуть технологии, которые обеспечат будущие исследования".
Главным приоритетом НАСА, согласно опубликованному проекту бюджета, "является отправка американцев на Луну к 2024 году и построение постоянного присутствия на лунной поверхности в качестве первого шага на пути американцев к Марсу". В связи с этим президентский проект бюджета "включает 3,4 миллиарда долларов на развитие систем для посадки на Луну".
В 2019 году администрация Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны к 2024 году. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году. По оценке главы НАСА, реализация плана обойдется США в 20-30 миллиардов долларов.
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