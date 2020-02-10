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При взрыве газа в дачном доме под Краснодаром пострадали три человека
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РИА Новости

При взрыве газа в дачном доме под Краснодаром пострадали три человека

21:41 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один ребенок и двое взрослых пострадали при взрыве газа с последующим пожаром в садовом товариществе в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В городе Славянск-на-Кубани в садовом товариществе "Хуторок" произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 20.38 мск пожар в дачном доме был ликвидирован на площади 70 квадратных метров. Пострадавшие направлены в больницу. Обстоятельства пожара выясняются.
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